Turizmin başkenti Antalya’ya nisan ayında kar yağışı!

Kar yağışı Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren başladığı ve karayolları Alacabel şantiyesine kadar devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı. Alacabel’de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi bulurken, kar yağışı akşam etkisini yitirdi, ulaşımda da herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve çevre illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini belirtti.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Bilecik illerinin yer aldığı bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksek kesimlerin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyredeceği beklenirken, rüzgârın ise kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceği öngörülüyor.

İlçelerde eksi dereceler görülecek

Öte yandan, Eskişehir’in bazı ilçelerindeki hava sıcaklıklarının Nisan ayında eksi derecelere düşmesi bekleniyor. Buna göre; İnönü ve Beylikova eksi 2, Han, Mihalıççık, Mahmudiye ve Çifteler eksi 1 dereceyi görecek. Merkez ilçelerden Odunpazarı’nın 2, Tepebaşı’nın ise 0 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.