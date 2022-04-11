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    YaşamKastamonu’da evde çıkan yangında engelli çocuğun feci ölümü!
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    Kastamonu’da evde çıkan yangında engelli çocuğun feci ölümü!

    Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde bir evde çıkan yangında 12 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.

    11.04.2022 - 19:37 | | İHA
    Kastamonu’da evde çıkan yangında engelli çocuğun feci ölümü!

    Olay, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Dördül köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can ailesine ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. 6 kişilik ailenin yaşadığı evde, 12 yaşındaki engelli Mehmet Can alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şenpazar ve Cide ilçesinde çok sayıda itfaiye ekibi ile arazözler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin Mehmet Can’ın cansız bedeni, enkazın altından çıkartılarak morga kaldırıldı.

    Kastamonu’da evde çıkan yangında engelli çocuğun feci ölümü



    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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