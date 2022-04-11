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Avusturya Başbakanı Putin'in yüzüne açık açık söyledi: İki taraf da kaybetti!

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin "çok net, açık ve zor" olduğunu ifade etti. Karl Nehammer görüşmeyle ilgili olarak 'Savaşın bitirilmesi için Putin'le konuştum ve savaşlarda iki tarafın da kaybettiğini söyledim.' dedi.

11.04.2022 - 18:20 |
Avusturya Başbakanı Putin'in yüzüne açık açık söyledi: İki taraf da kaybetti!

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin "çok net, açık ve zor" olduğunu ifade etti. Nehammer açıklamasında, "Bu dostane bir toplantı değil" diyerek, savaşın sona ermesine ve sivillerin koşullarını iyileştirmeye yardımcı olmayı umduğunu yineledi.

PUTİN'İN YÜZÜNE SÖYLEDİ

Vladimir Putin’le görüşmek üzere Moskova'ya giden Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Avusturya’nın tarafsız bir ülke olduğunu ancak Rusya’nın başlattığı savaşa karşı Ukrayna’nın yanında "net bir duruşa sahip" olduklarını ifade etmişti.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus lider Putin ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı ve "Görüşme dostane değildi ve zorluydu." sözlerini kullandı.

Karl Nehammer görüşmeyle ilgili olarak "Savaşın bitirilmesi için Putin'le konuştum ve savaşlarda iki tarafın da kaybettiğini söyledim. Kiev'e yaptığım ziyaretten sonra Moskova'ya da gitmek ve görevimi yarım bırakmak istememiştim ve elimden geleni yapmış oldum." dedi.

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