Çin’de yeni virüs alarmı! Şanghay nerede, Şanghay’da neler oluyor? Çin’de süresiz karantina mı uygulanıyor?

Çin’de koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sıkı tedbirler, halk tarafından protesto edildi. Sıfır vaka politikası nedeniyle nüfusun yüksek olduğu Şangay’da, 28 Mart’tan bu yana tam kapanmaya gidildi.

Kimseye evden çıkmak için izin verilmezken, kentteki halk tüm yiyeceklerinin tükendiğini belirterek yetkililere sıra dışı bir tepki gösterdi.

Evden çıkamayan halk pencereye çıktı. Yeterince gıda tedariki yapılmaması nedeniyle çığlık atan halk, yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı.

Sokağa çıktı, polisle tartıştı

Evinden çıkarak sokağa inen bir kişi, polis tarafından durduruldu. Polis ve vatandaş arasında yaşanan gerilim ise, çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Vakalarda rekor seviyeye ulaşıldı

Şanghay'da pazar günü 26 bin 87 yeni vaka tespit edilmesi ile rekor seviyeye ulaşıldı

Vakaların 25 bin 173'ünün semptom göstermediği kaydedildi.

Şanghay nerede?

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı doğrudan yönetilen şehirdir. Dünyaca ünlü bir liman kenti olan Şanghay, Çin'in nüfusu en yüksek olan şehri olmanın yanı sıra ayrıca ülkenin ekonomi, finans, ticaret ve nakliye merkezidir. Şanghay, ülkenin doğu sahilinde, Yangtze Nehri Deltası'nın en doğusunda bulunur. Doğusunda Doğu Çin Denizi, güneyinde Hangzhou Körfezi ve batısında Jiangsu ile Zhejiang eyaletleri tarafından çevrelenir. Şanghay'ın en kuzeyini teşkil eden Chongming Adası ise Yangtze Nehri ağzının denize döküldüğü noktanın ortasındadır. Şanghay, komşu eyaletler Jiangsu, Zhejiang ve Anhui'ye bağlı birçok şehrin de oluşturduğu "Yangtze Nehri Deltası Ekonomik Bölgesi"'nin önemli bir parçasıdır.