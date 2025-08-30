Denizli'de dehşete düşüren olay! Hastanedeki bebeği poşete koyup kaçırmaya çalıştı

Akılalmaz olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde gece saatlerinde güvenlik görevlisi asansörden inen 29 yaşındaki T.D.A'nın hareketlerinden şüphelenince durdurarak üzerinde arama yaptı.

POŞETLE KAÇIRMAYA ÇALIŞTI



Genç kadının elindeki poşeti inceleyen görevli içinde örtüye sarılı halde yeni doğan bebeği fark edince durumu polise bildirdi. Olaya müdahale eden polis ekipleri, bebeği annesi F.B'ye (29) teslim edilmek üzere sağlık görevlilerine verdi.

'PES' DEDİRTEN İFADE



Gözaltına alınan T.D.A'nın emniyetteki ifadesinde, bir süre önce düşük nedeniyle bebeğini kaybettiğini, eşine bu durumu anlatmadığını, F.B'nin kendisine bebeğe bakamayacağını belirtip yanına çağırdığını ve bu nedenle bebeği aldığını söylediği öğrenildi.