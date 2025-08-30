GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDenizli'de dehşete düşüren olay! Hastanedeki bebeği poşete koyup kaçırmaya çalıştı
HaberlerGündem Haberleri Denizli'de dehşete düşüren olay! Hastanedeki bebeği poşete koyup kaçırmaya çalıştı

Denizli'de dehşete düşüren olay! Hastanedeki bebeği poşete koyup kaçırmaya çalıştı

30.08.2025 - 14:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Denizli'de dehşete düşüren olay! Hastanedeki bebeği poşete koyup kaçırmaya çalıştı

Denizli'de meydana gelen akılalmaz olayda 29 yaşındaki T.D.A, arkadaşının yeni doğan bebeğini hastaneden kaçırmaya çalıştı. Güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde yakalanan kadının ifadesi şaşkına çevirdi. yakalandı.

Akılalmaz olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde gece saatlerinde güvenlik görevlisi asansörden inen 29 yaşındaki T.D.A'nın hareketlerinden şüphelenince durdurarak üzerinde arama yaptı.

POŞETLE KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Genç kadının elindeki poşeti inceleyen görevli içinde örtüye sarılı halde yeni doğan bebeği fark edince durumu polise bildirdi. Olaya müdahale eden polis ekipleri, bebeği annesi F.B'ye (29) teslim edilmek üzere sağlık görevlilerine verdi.

Denizlide dehşete düşüren olay Hastanedeki bebeği poşete koyup kaçırmaya çalıştı

'PES' DEDİRTEN İFADE

Gözaltına alınan T.D.A'nın emniyetteki ifadesinde, bir süre önce düşük nedeniyle bebeğini kaybettiğini, eşine bu durumu anlatmadığını, F.B'nin kendisine bebeğe bakamayacağını belirtip yanına çağırdığını ve bu nedenle bebeği aldığını söylediği öğrenildi.

 

Güncel Haberler

100 yıllık mahallenin adı değişti! Zonguldak'ta akıllar karıştı
#Gündem

100 yıllık mahallenin adı değişti! Zonguldak'ta akıllar karıştı

Denizli'de dehşete düşüren olay! Hastanedeki bebeği poşete koyup kaçırmaya çalıştı
#Gündem

Denizli'de dehşete düşüren olay! Hastanedeki bebeği poşete koyup kaçırmaya çalıştı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Sivas'ta gündem oldu: Giydiği Kıyafetlerle Gençlere Unutulmaz bir ders veriyor!
#Gündem

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Sivas'ta gündem oldu: Giydiği Kıyafetlerle Gençlere Unutulmaz bir ders veriyor!