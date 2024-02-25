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Defineciler tarihi eser bulma hayaliyle 30 metre kuyu kazdı

Denizli’de define bulma hayali ile kaçak kazı yapan define avcıları 30 metre derinliğinde kazdıkları kuyuda suçüstü yakalandılar.

25.02.2024 - 11:00 | | İHA
Defineciler tarihi eser bulma hayaliyle 30 metre kuyu kazdı

Denizli’nin Buldan ilçesi Çağış mevkiinde kaçak kazı yapan şahıslar olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

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Define avcılarını suçüstü yakalayan jandarma ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında da hayrete düştü. Define avcılarının tarihi eser bulma umuduyla 30 metre derinliğine sahip kuyu kazdıkları belirlendi.

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Operasyon kapsamında kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken, M.Ç, A.D, ve O.D, gözaltına alındı.

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