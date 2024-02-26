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GündemKar yağış bu gece başlıyor! Kara kış geri döndü: Lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, hava buz kesecek
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Kar yağış bu gece başlıyor! Kara kış geri döndü: Lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, hava buz kesecek

Kar alarmı yeniden başladı. Birçok il için uyarı yapıldı. Saat aralıkları verilerek yağışın en yoğun olacağı zaman açıklandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bahar beklentisi oluştursa da sıcaklıkların gece yarısı aniden düşmesi bekleniyor. Kara kış birden çökecek. Çok sayıda kent beyaza bürünecek. MGM'den art arda son dakika uyarıları geliyor. Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yarılacak. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili yeni tarih verildi. Günlerce sürecek, Soğuk havalar bir andan çökerken lapa lapa kar yağacak. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte başladı. Kar haritada yayılıyor. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada çığ riskine dikkat çekildi. İşte yoğun kar yağışı ile ilgili yeni açıklamaların detayları...

• 26 Şubat 2024 - 08:25 • Son Güncelleme:
• 26 Şubat 2024 - 08:25 • Son Güncelleme:
1Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, hava buz kesecek

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.

2Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, hava buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz ile Mersin, Karaman, Niğde ve Aksaray çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu.

KIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu.

6EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor..

A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu.

DENİZLİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu.

İZMİR °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Burdur hariç) Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya il merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor..

ADANA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor..

HATAY °C, 15°CParçalı ve az bulutlu.

MERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Karaman, Aksaray ve Niğde çevreleri ile Konya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

ANKARA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu.

KONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı.

SİVAS °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor..

BOLU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu.

DÜZCE °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu.

SİNOP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu.

ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu.

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..

AMASYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN °C, 15°CParçalı ve az bulutlu.

TOKAT °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu.

TRABZON °C, 14°CAz bulutlu.

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..

ERZURUM °C, 4°CParçalı ve az bulutlu.

KARS °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu.

MALATYA °C, 12°CParçalı ve az bulutlu.

VAN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu.

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor..

DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu.

SİİRT °C, 11°CParçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu.

13DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz’in doğusunun açıkları ile Güney Ege’de fırtına; Kuzey Ege, Akdeniz ve Van Gölünde fırtınamsı rüzgar bekleniyor..

KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıkları 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Doğu Karadeniz’in doğusunun açıkları 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi..

MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi..

14Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, hava buz kesecek

EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağışta orta..

AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

15CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen sosyal medya üzerinden hava tahminlerini açıkladı. Şen şu ifadeleri kullandı:

CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen sosyal medya üzerinden hava tahminlerini açıkladı. Şen şu ifadeleri kullandı:

Bugün Cuma Güney doğunun doğusunda yağmur doğu Anadoludaki karla karışık yağmur dışında yağış yok. Sıcaklıklar 5-6 derece daha yükseliyor. doğuda çığ riski devamİstanbul 14, Ankara 13 Antalya 20 İzmir 18, Diyarbakır 14

16Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, hava buz kesecek

Bunun nedenini defalarca açıkladık. Bundan sonra ne olacak. gene ortalamanın üzerinde sıcaklık ve yağış tipinde ve rejiminde değişimleri göreceğiz. Bu ne demek. Şiddetli yağışlar, hortumlar, başımızı ağrıtacak gibi. Türkiyeyi bu aylarda çoğunlukla Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen meteorolojik sistemler etkilerdi. Bu sene azınlıkta kaldılar çoğunlukla Akdeniz üzerinden gelen hatta bazen Akdenizi geçip Suriye ve Irak üzerinden de gelenler etkiliyor. Bu nedenle hava sıcak ve kar yağışı az.

17Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, hava buz kesecek

Öte yandan MGM de 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Hava kar topluyor! Sıcaklıklar düşüşe geçecek. Pek çok bölgede kar yağışı görülecek. Birçok bölgede ise kar yağışı bugün başladı.

18İSTANBULA KAR YAĞACAK MI

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul kar yağışı ile ilgili haberler İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor. Başta AKOM ve Meteoroloji uzmanları olmak üzere İstanbul kar yağışına ilişkin uyarılar geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Ancak beklenen yağış şehir merkezinde görülmedi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?

19Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, hava buz kesecek

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta sonuna kadar İstanbul'da kar yağışı etkili olmayacak. Ancak Mart ayında İstanbul'da kar yağışının etkili olabileceği öngörülüyor.