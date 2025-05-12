Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de saat 16:45 sıralarında toplandı.

Toplantının en önemli gündem maddesi Terörsüz Türkiye hedefi. Terör örgütü PKK’nın kongresini toplamasının ardından feshini ilan etmesiyle yaşanan gelişmeler ve bundan sonra atılacak adımlar Kabine’de değerlendirilecek.

SİLAHLARI TESLİM SÜRECİ

İmralı’nın çağrısı sonrası 5-7 Mayıs’ta kongresini toplayan terör örgütü PKK feshini ilan etti. Fesih kararının duyurulması ardından silah bırakma ve silahların nasıl teslim edileceğine yönelik yol haritasının Kabine’de ele alınması bekleniyor.

Fesih ve silah bırakma sonrasında diğer aşama ise Meclis’te yapılacak yasal düzenlemeler olacak. Bu çerçevede izlenecek yol haritasının da Kabine’de değerlendirilmesi bekleniyor.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER

Kabine’de dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak. Suriye’deki son durum, Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkes, İsrail’in Filistin başta olmak üzere bölge ülkelerine saldırıları ile Rusya ve Ukrayna savaşındaki son durum değerlendirilecek. Erdoğan’ın hafta sonu Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmeleri de Kabine’nin gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor.