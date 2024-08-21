GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 25 Ağustos'ta, Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak.

21.08.2024 - 19:00 | | AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta toplanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecektir."

    GÜNCEL HABERLER

    Selçuk Bayraktar: Dünyaya damgasını vuracak birçok Türk markasının çıkacağına inanıyoruz

    Selçuk Bayraktar: Dünyaya damgasını vuracak birçok Türk markasının çıkacağına inanıyoruz

    ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizleri ve başvuruları düştü

    ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizleri ve başvuruları düştü

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta toplanacak

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta toplanacak