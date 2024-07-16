Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bir açıklama geldi.
16.07.2024 - 11:55 |
8-9 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024 YKS) sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da sonuçlara ilişkin bir açıklama geldi. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: 2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.
2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 16, 2024
Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.