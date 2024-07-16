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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bir açıklama geldi.

16.07.2024 - 11:55 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS paylaşımı

8-9 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024 YKS) sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da sonuçlara ilişkin bir açıklama geldi. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: 2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.

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