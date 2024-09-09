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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere derslerinde, öğretmenlere de görevlerinde başarılar diledi.

09.09.2024 - 09:31 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu "Oku, düşün, uygula, neticelendir. İyi dersler." yazılı görsel de yer aldı.

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