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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı'na mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

12.04.2024 - 14:08 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı'na mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları söyledi; Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.

Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum.

 

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