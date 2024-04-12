Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı'na mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
12.04.2024 - 14:08 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları söyledi; Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.
Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum.