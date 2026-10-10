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Kırşehir'de kan donduran olay! Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı

10.10.2026 - 17:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kırşehir’in Köşker köyünde 5 Şubat 2006’da kaybolan Rıza Güzel’in dosyasında 20 yıl sonra dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Yeniden yürütülen soruşturma kapsamında köy arazisinde Güzel’e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 oğlu tutuklandı. İşte kan donduran olayın detayları...

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1Kırşehir'de kan donduran olay! Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı

Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Köşker köyünde Rıza Güzel’in 5 Şubat 2006 tarihinde kaybolmasına ilişkin yapılan araştırmalarda; kayıp olduğuna dair iz ve emarelerin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi üzerine Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından dosya yeniden değerlendirmeye alındı. Yürütülen soruşturmada Rıza Güzel’in olay tarihinde köyden ayrılmadığı, köyde ikamet ettiği ve aile içinde sık sık tartışmalar yaşandığına ilişkin tespitler üzerine şüpheler aile fertleri üzerinde yoğunlaşıldı. Şüphelilerin çelişkili beyanları, konuya ilgisizlikleri, tanık ifadeleri ve bölgede yapılan araştırmalar istikametinde çalışmalar sürdürüldü.

2Kırşehir'de kan donduran olay! Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında 6 Ekim 2026 tarihinde 3 ilde 6 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Rıza Güzel’in eşi ve 6 çocuğundan oluşan toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin itirafları ve yer göstermeleri üzerine, Köşker köyünün arazi kesiminde maktule ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Gözaltına alınan Z. Güzel, L. Güzel, B. Güzel, Z. Ş., B. Ş., M. Güzel ve C. Güzel Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

3Kırşehir'de kan donduran olay! Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden L. Güzel ve B. Güzel tutuklama talebiyle, Z. Güzel ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemece L. Güzel ve B. Güzel’in tutuklanmasına, Z. Güzel hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

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