Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Suriye' diplomasisi! Peş peşe görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Türkiye’nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye’nin Suriye’de barıştan, özgürlükten, diyalogdan, adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye’de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye’nin istikrarına katkı sağlamadığını, Suriye’nin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu belirtti.

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin önümüzdeki süreçte Suriye’nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşleri ile ilgili sürecin planlandığını, Suriye’nin yeniden imarı ile ilgili çalışmaların geri dönüşleri hızlandıracağını belirtti.

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ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefon görüşmesinde, Suriye’de oluşan yeni durumla ilgili memnuniyetini dile getirdi.