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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilotların ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün ailelerine başsağlığı diledi.

05.02.2024 - 15:38 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilotların ailelerine başsağlığı mesajı

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen ve Öztürk'ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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