Lübnan Başbakanı Türkiye'de! Erdoğan: Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Lübnan'da 1 milyondan fazla insan yerlerinden edildi. 4 milyondan fazla insan İsrail tarafından katledildi. İsrail'in Lübnan'a ilk saldırısı değildir. Gelinen noktada Lübnan'ın güvenliği bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemez. Türkiye Lübnan'ın arkasında durmuş, insani yardımlarını sürdürmüştür. Bugün yaptığımız istişareleri bu arka plan ışığında gerçekleştirdik. İsrail'e uluslararası toplum tarafından baskının sürdürülmesi gerekmektedir.



"SURİYE'DE ARTIK YENİ BİR DÖNEM BAŞLAMIŞTIR"



Bugünkü görüşmelerimizde işbirliğimizin geliştirilmesi noktasındaki konuları ele aldık. Aziz kardeşimle Suriye'deki gelişmeleri de değerlendirdik. Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır. Birlikte hareket etme konusunda mutabıkız. Suriye'deki kargaşanın sıkıntısını 13 yıldır tüm bölge çekmiştir. Suriye'nin yeniden imarıyla günlük yaşamın şekillenmesi önceliğimizdir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması da ülkemizin taviz vermeye bir başka husustur. Türkiye, Suriye halkının yanında duracak ve gereken her türlü katkıyı sağlayacaktır. Bu dönem birlik içinde karşılıklı uzlaşı ile hareket edilmesi gereken kritik bir dönemdir. Türkiye ve Lübnan olarak ortak hedefimiz Suriye'yi yeni bir şevk ile ayağa kaldırmaktır. Bu sürecin başarıyla sonuçlanması için uluslararası toplumun güçlü desteğine ihtiyaç var.



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