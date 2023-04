Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta başarı hanemize yeni yıldızlar ekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması'nda Roman vatandaşlarla bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçimlerde güçlü destek beklediğini belirterek, “Bugüne kadar çeşitli şehirlerimizde 5 bin 133 konutu, parkları, bahçeleri, spor alanlarıyla yapıp, Roman kardeşlerimize teslim ettik. Ayrıca 6 bin 700 Roman kardeşimizin evini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine takdim ettik. Her yaptığımız hayırlı işlerde olduğu gibi bu çabalarımızda da maalesef muhalefetin eleştirilerine hedef olduk. Aslı astarı olmayan iddialarla bizi engellemeye çalıştılar. Rantsal dönüşüm gibi iftiralarla projelerimize takoz koymaya kalktılar. Biz bunların hiçbirine prim vermedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı açılış töreninin ardından 'Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması'nda Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günün'de Bahçeşehir'de Roman vatandaşlarla iftar yaptı. Erdoğan'a HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ BÜNYESİNDE BİR ROMAN KOORDİNASYON MERKEZİ AÇTIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Romanlarla iftar yemeğinde bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Roman kardeşlerimizle bir araya geldiğim her anın benim gönlümde farklı bir yeri var. şahsen kalpten kalbe giden o gizli yola bizzat şahit olduğumuz toplantılar sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz buluşmalardır. İftarınızı bizimle paylaşmanızdan duyduğum memnuniyeti burada özellikle ifade etmek istiyorum. Şüphesiz bugünlerde tüm ayrılıklarımızı dışarıda bırakarak oturduğumuz şu muhabbet sofrasında birleştiriciliğin önemini farklı bir şekilde anlıyoruz. Maalesef dünyanın birçok yerinde kökeni, dili, kültürü, ten renkleri farklı insanlara yönelik ötekileştirme günden güne artıyor. Zenginle fakir, beyazla siyah arasındaki uçurumlar giderek büyüyor. Göçmenleri hedef alan, nefret suçlarının batılı ülkelerde ürkütücü boyutlara vardığını görüyoruz. Toplumumuzda böyle hastalıklı akımlar asla zemin bulmasa da Roman kardeşlerimizin de zaman zaman çeşitli sıkıntılarla karşılaştığını biliyorum. Sosyal medya mecralarının körüklediği ırkçı düşüncelerin, kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ön yargıları kırmak, alışkanlıkları değiştirmek elbette atomu parçalamaktan daha zordur, daha çetindir. Daha fazla vakit alır. Tüm zorluklarına rağmen, son 20 yılda ön kabulleri değiştirme noktasında hamdolsun çok ciddi mesafeler aldık. 'Yaratılanı severiz yaradandan ötürü' diyerek Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik. Roman kardeşlerimize yönelik haksız, adaletsiz, çarpık bakış açısının kırılması yönünde aşama kaydettik. Diğer toplum kesimleri üzerinde olduğu gibi, Romanlarla ilgili de bir sorun sıkıntı varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gittik. Öncelikle işe mevzuatımızda bulunan ayrımcı ifadeleri kaldırmakla başladık. Kökeninden, renginden, dilinden, inancından dolayı ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık. Roman nüfusunun yoğunlaştığı şehirlere kurduğumuz mekanizmalar vasıtasıyla eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yardımlara kadar her alanda Roman kardeşlerimizi destekledik. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir roman koordinasyon merkezi açtık" diye konuştu.

“5 BİN 133 KONUTU, PARKLARI, BAHÇELERİ, SPOR ALANLARINI YAPIP ROMAN KARDEŞLERİMİZE TESLİM ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde sizlerin sesi, soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz. Roman kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak üzere kuracağımız müzemizin çalışmaları devam ediyor. 8 Nisan tarihini 'Romanlar Günü' olarak ilan ederek ülke genelinde kutlama programları düzenlenmesini sağladık. Bu vesileyle sizlerin nezdinde tüm Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kalkınma ajanslarımız KOSGEB ve İŞKUR aracılığıyla Roman kardeşlerimizi, ticari, mesleki ve ekonomik açıdan destekliyoruz. Roman kadınlarımızın kurduğu kooperatiflere hibelerde öncelik veriyor, okul öncesinden üniversiteye kadar roman çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ihtiyaç duyduğunuz her konuda sizlerin yanındadır. Yanınızda olmayı sürdürecektir. Sosyal konut projelerimizde Roman vatandaşlarımızı huzurlu, modern ve nezih evlerine kavuşturuyoruz. Bugüne kadar çeşitli şehirlerimizde 5 bin 133 konutu, parkları, bahçeleri, spor alanlarıyla yapıp Roman kardeşlerimize teslim ettik. Ayrıca 6 bin 700 Roman kardeşimizin evini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine takdim ettik. Her yaptığımız hayırlı işlerde olduğu gibi bu çabalarımızda da maalesef muhalefetin eleştirilerine hedef olduk. Aslı astarı olmayan iddialarla bizi engellemeye çalıştılar. Rantsal dönüşüm gibi iftiralarla projelerimize takoz koymaya kalktılar. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Deprem felaketi sonrasında bu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Başta Romanlar olmak üzere 85 milyonun hiçbir ferdinin, dayanıksız, sağlıksız yapılarda hayatını sürdürmesine gönlümüz razı değildir. Her romana bir yuva hedefiyle bundan sonraki çalışmalarımızı çok daha kararlı bir şekilde yürüteceğiz" dedi.

“ABA ALTINDAN SOPA GÖSTEREN KİBİR KULELERİNE ASLA BOYUN EĞMEDİK"

Erdoğan Roman vatandaşların haklarının ve sorunlarının takipçisi olacaklarını belirterek, “Roman vatandaşlarımızın bütün haklarını, bütün sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim bizler çocukluk çağlarımızdan biriz, beraber kader arkadaşıyız. Roman kardeşlerimizle beraber büyüdük. Bu yollarda beraber yürüdük Türkiye'nin en sıkıntılı, en sancılı dönemlerine beraber şahitlik ettik. Kendi öz yurdumuzda, kimi zaman parya muamelesine maruz kaldık. Kimimiz inancından dolayı ötekileştirildi. Kimimiz kılık kıyafetin Dolayı aşağılandı. Kimimiz dış görünüşünden dolayı hor, hakir görüldü. Kimimiz sırf dayatılan kalıplara uymadığı için baskıyla karşılaştı. Bizi yıllarca yok saydılar, dışladılar. Kendilerine hak gördükleri çoğu şeyi bizlere layık görmediler. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Aba altından sopa gösteren kibir kulelerine asla boyun eğmedik. Hakkımız olanı almak ve korumak için bu ülkede biz de varız demek için çok çetin mücadeleler verdik. Hamdolsun 40 yılı aşan zorlu ve sancılı bir yolculuğun sonunda bugün hayal dahi edilemeyen yerlere ulaştık. Türkiye'yi sadece elitlerin, sadece beyazların, sadece bir avuç mutlu azınlığın ülkesi olmaktan çıkardık. Bu ülkenin toplumun diğer kesimleri gibi romanların da vatanı olduğunu, romanların da bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettirdik. Bugün geriye doğru baktığımızda şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Eksiklerimiz olsa da inşa ettiğimiz Türkiye her türlü ayrımcılığın dışlandığı kuşatıcı bir Türkiye'dir. İnşa ettiğimiz Türkiye hiç kimsenin inancından, kökeninden, kültüründen ötürü horlanmadığı, kucaklayıcı bir Türkiye'dir. İnşa ettiğimiz Türkiye 85 milyonun tamamının birinci sınıf vatandaş olarak hizmete ve hürmete layık görüldüğü eşitlikçi bir Türkiye'dir. Noksanlarımız yapmak isteyip de yapamadıklarımız olsa da bu Türkiye 10 yıl, 20 yıl, 40 yıl öncesinden çok daha özgür, daha adaletli, daha vicdanlı hepimiz için, daha yaşanabilir bir Türkiye olmuştur. Hiç şüphesiz bu hepimizin ortak başarısıdır. Bu sizler gibi iradesine geleceğine sahip çıkan Roman kardeşlerimizin de başarısıdır" şeklinde konuştu.

“14 MAYIS'TA BU BAŞARI HANEMİZE YENİ YILDIZLAR EKLEYECEĞİZ"

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “İnşallah 14 Mayıs'ta bu başarı hanemize yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Türkiye'yi inşallah her alanda hep beraber bir üst lige taşıyacağız. Buna hazır mıyız? 14 Mayıs'a kadar durmadan, usanmadan çalışmaya hazır mıyız? Nasıl ülkemizin son 20 yılına mührümüzü vurduysak, Türkiye Yüzyılı'nın romanını da siz kardeşlerimle birlikte yazacağız. Bedel ödeyerek, uğrunda çile çekerek elde ettiğimiz kazanıma, güçlü bir şekilde sahip çıkacağız. Bugüne kadar bu kardeşinize sizler yoldaşlık yaptınız. Kasımpaşa Kulaksız'dan bugüne kadar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri bizi asla yalnız bırakmadınız. Neşenizle, sevginizle salonlara sığmayan şu coşkunuzda hep yanımızda oldunuz. Sırt sırta vererek nice badireler atlattık. Nice zorluğun üstesinden beraber geldik. Dayanışma içinde, birlik içinde sarılıp kucaklaşarak nice acıyı bal eyledik. Türkiye'nin bugünlere gelmesinde sizlerin çok büyük emeği var. Türkiye'nin demokratikleşmesinde, devletimizin sosyal devletçi Kimliğinin güçlenmesinde sizlerin çok büyük katkısı var. Sizlerden 14 Mayıs'ta yine çok güçlü bir destek bekliyorum. Ben Roman kardeşlerimin samimiyetine güveniyorum" dedi.

Erdoğan konuşmasının ardından çocuklara hediye vererek fotoğraf çektirdi.