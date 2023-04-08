YSK'da kura çekimi gerçekleşti, işte ittifaklar ve partilerin yerleri

Türkiye, 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda pusuladaki sıralama için kura çekildi.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, "Bugünkü kura çekiminde fanuslardan birisinde ittifaklar ve siyasi partilerin isimleri diğerinde ise sıra numarası yer almaktadır. Önce parti ismi çekilecek daha sonra ilgili partinin temsilcisi tarafından sıra numarası belirlenecektir. Oy pusulasının solundan sağına doğru sıralama yapılacaktır. Kura çekiminin Türk milletine, Türk demokrasisine ve siyasi partilere hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Kura çekimi sonuçları:

Bağımsız Türkiye Partisi - 20. sıra

Anavatan Partisi - 12. sıra

Türkiye Değişim Partisi - 2. sıra

Vatan Partisi - 16. sıra

Milli Yol Partisi - 15. sıra

Halkın Kurtuluş Partisi - 14. sıra

ATA İttifakı - 19. sıra

Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra

Sosyalist Güç Birliği İttifakı - 5. sıra

Cumhur İttifakı - 8. sıra

Güç Birliği Partisi - 17. sıra

Millet İttifakı - 18. sıra

Emek ve Özgürlük İttifakı - 9. sıra

Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra

Genç Parti - 6. sıra

Yenilik Partisi - 13. sıra

Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra

Millet Partisi - 3. sıra

Adalet Birlik Partisi - 11. sıra

Memleket Partisi - 7. sıra

İTTİFAKLARIN KENDİ İÇİNDEKİ SIRALAMALARI

ATA İttifakı:

Zafer Partisi - 2

Adalet Partisi - 1

Cumhur İttifakı:

MHP - 4

AK Parti - 2

Yeniden Refah Partisi - 3

BBP - 1

Emek ve Özgürlük İttifakı:

Yeşil Sol Parti - 1

TİP - 2

Millet İttifakı:

İYİ Parti - 5

Gelecek Partisi - 1

DEVA Partisi - 3

CHP - 4

Saadet Partisi - 6

Demokrat Parti - 2

Sosyalist Güç Birliği İttifakı:

Sol Parti - 3

Türkiye Komünist Hareketi - 2

Türkiye Komünist Partisi - 1