YSK'da kura çekimi gerçekleşti, işte ittifaklar ve partilerin yerleri
14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşılırken Yüksek Seçim Kurulu'nda seçim mesaisi devam ediyor. 14 Mayıs seçiminde yer alacak ittifakların ve siyasi partilerinin oy pusulasındaki yerleri YSK'da yapılan kura çekimiyle belli oldu. Cumhur İttifakı oy pusulasında 8'inci sırada, Millet İttifakı ise 18'inci sırada yer alacak.
Türkiye, 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda pusuladaki sıralama için kura çekildi.
Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.
YSK Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, "Bugünkü kura çekiminde fanuslardan birisinde ittifaklar ve siyasi partilerin isimleri diğerinde ise sıra numarası yer almaktadır. Önce parti ismi çekilecek daha sonra ilgili partinin temsilcisi tarafından sıra numarası belirlenecektir. Oy pusulasının solundan sağına doğru sıralama yapılacaktır. Kura çekiminin Türk milletine, Türk demokrasisine ve siyasi partilere hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Kura çekimi sonuçları:
Bağımsız Türkiye Partisi - 20. sıra
Anavatan Partisi - 12. sıra
Türkiye Değişim Partisi - 2. sıra
Vatan Partisi - 16. sıra
Milli Yol Partisi - 15. sıra
Halkın Kurtuluş Partisi - 14. sıra
ATA İttifakı - 19. sıra
Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra
Sosyalist Güç Birliği İttifakı - 5. sıra
Cumhur İttifakı - 8. sıra
Güç Birliği Partisi - 17. sıra
Millet İttifakı - 18. sıra
Emek ve Özgürlük İttifakı - 9. sıra
Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra
Genç Parti - 6. sıra
Yenilik Partisi - 13. sıra
Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra
Millet Partisi - 3. sıra
Adalet Birlik Partisi - 11. sıra
Memleket Partisi - 7. sıra
İTTİFAKLARIN KENDİ İÇİNDEKİ SIRALAMALARI
ATA İttifakı:
Zafer Partisi - 2
Adalet Partisi - 1
Cumhur İttifakı:
MHP - 4
AK Parti - 2
Yeniden Refah Partisi - 3
BBP - 1
Emek ve Özgürlük İttifakı:
Yeşil Sol Parti - 1
TİP - 2
Millet İttifakı:
İYİ Parti - 5
Gelecek Partisi - 1
DEVA Partisi - 3
CHP - 4
Saadet Partisi - 6
Demokrat Parti - 2
Sosyalist Güç Birliği İttifakı:
Sol Parti - 3
Türkiye Komünist Hareketi - 2
Türkiye Komünist Partisi - 1