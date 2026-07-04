Elinde pompalı tüfekle rastgele ateş açtı; o anlar kameraya yansıdı

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Olay, sabah saatlerinde Cevatşakir Mahallesi Turgutreis Caddesi’ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. L.A., iddiaya göre gönül ilişkisi yaşadığı ve aralarında sorun olduğu öne sürülen kadının çalıştığı eğlence mekanının önüne gelip, pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin rast gele açtı.

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Alkollü olduğu ileri sürülen L.A., olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, L.A.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

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Olay yerinde yapılan incelemede ise 4 boş kartuşa rastlarken, işletmenin giriş kapısı ile bir aracın camına saçma isabet ettiği belirlendi. Olay anı ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, L.A.’nın çevreye rastgele ateş açtığı anlar yer aldı. L.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.