Ucuz ve güvenilir et satışı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik ve güvenilir et ürünlerini vatandaşlarla buluşturduğu Mobil Halk Ege Et, Didim'in Akbük Mahallesi'nde yoğun ilgi görürken, proje ile hem aile bütçesine katkı sağlanıyor hem de yerel üreticiler destekleniyor.
Kaliteli, güvenilir ve ekonomik ürünleri vatandaşlarla buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi Mobil Halk Ege Et’in bugünkü durağı Didim ilçesi Akbük Mahallesi oldu.
Mobil satış aracına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mobil Halk Ege Et ile vatandaşlar, güvenilir et ve şarküteri ürünlerine ekonomik imkanlarla ulaşmanın memnuniyetini yaşadı.
Didimliler, hayata geçirilen hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Başkan Çerçioğlu’nun öncülüğünde sürdürülen Halk Ege Et projesi ile yerel üreticilere destek sağlanırken, vatandaşların aile bütçesine de katkı sunuluyor.
Belirlenen program kapsamında her gün farklı ilçe ve mahallelerde hizmet veren Mobil Halk Ege Et, 5 Temmuz Pazar günü (yarın) Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi pazar yerinde vatandaşlarla buluşacak.