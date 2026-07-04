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Ucuz ve güvenilir et satışı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

04.07.2026 - 18:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik ve güvenilir et ürünlerini vatandaşlarla buluşturduğu Mobil Halk Ege Et, Didim'in Akbük Mahallesi'nde yoğun ilgi görürken, proje ile hem aile bütçesine katkı sağlanıyor hem de yerel üreticiler destekleniyor.

1Ucuz ve güvenilir et satışı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

Kaliteli, güvenilir ve ekonomik ürünleri vatandaşlarla buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi Mobil Halk Ege Et’in bugünkü durağı Didim ilçesi Akbük Mahallesi oldu.

2Ucuz ve güvenilir et satışı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

Mobil satış aracına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mobil Halk Ege Et ile vatandaşlar, güvenilir et ve şarküteri ürünlerine ekonomik imkanlarla ulaşmanın memnuniyetini yaşadı.

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3Ucuz ve güvenilir et satışı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

Didimliler, hayata geçirilen hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

4Ucuz ve güvenilir et satışı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

Başkan Çerçioğlu’nun öncülüğünde sürdürülen Halk Ege Et projesi ile yerel üreticilere destek sağlanırken, vatandaşların aile bütçesine de katkı sunuluyor.

5Ucuz ve güvenilir et satışı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

Belirlenen program kapsamında her gün farklı ilçe ve mahallelerde hizmet veren Mobil Halk Ege Et, 5 Temmuz Pazar günü (yarın) Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi pazar yerinde vatandaşlarla buluşacak.

6Ucuz ve güvenilir et satışı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

 

 