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Emniyet müdürlüğü binası yanındaki araçların üzerine insansız hava aracı düştü

18.08.2026 - 22:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TRABZON (İHA)

Trabzon'un Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yanında bulunan araçların üzerine düşen insansız hava aracı patladı. Trabzon Valisi Tahir Şahin, insansız hava aracının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu, aracın menşeiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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3 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

2Emniyet müdürlüğü binası yanındaki araçların üzerine insansız hava aracı düştü

Alınan bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünün araçlarının bulunduğu alana insansız hava aracı düştü.

3Emniyet müdürlüğü binası yanındaki araçların üzerine insansız hava aracı düştü

Meydana gelen patlamada 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

4Emniyet müdürlüğü binası yanındaki araçların üzerine insansız hava aracı düştü

Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

5Emniyet müdürlüğü binası yanındaki araçların üzerine insansız hava aracı düştü

Trabzon Valisi Şahin: Hava aracının menşei tespit edilmeye çalışılıyor

Vali Tahir Şahin, incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün saat 19.00 sıralarında Arsin ilçemizde emniyet müdürlüğümüzün bahçesine bir hava aracı olduğu değerlendirilen cisim yüksekten düşmüştür.

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Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybına rastlanılmamıştır, can kaybı olmamıştır.

7Emniyet müdürlüğü binası yanındaki araçların üzerine insansız hava aracı düştü

Beraberinde otopark halindeki araçlarımızda maddi hasar oluşmuştur. Konu ile ilgili etraflıca bir soruşturma başlatılmış olup, olay yeri inceleme ekiplerimiz şimdi olay yerindeler, inceleme yapıyorlar.

8Emniyet müdürlüğü binası yanındaki araçların üzerine insansız hava aracı düştü

Daha sonrasındaki hava aracının menşeiyle ilgili inceleme bittikten sonra sizlere de bilgi vereceğim. Çok geçmiş olsun" dedi.