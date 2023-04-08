Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Açılışta konuşan Erdoğan, “Birileri laf, biz ise iş yaparız iş. Kendi aralarında her gün yeni bir kriz yaşayan bir yedili koalisyon var. Bu 8'de olabilir, 9'da olabilir. Şimdi 4 tane yavru hepsi CHP'nin yanında yer aldılar. Ama biz milletimizle buradayız. Fazla bir şey kalmadı. 35 gün. Durmuyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz” dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, "Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip, işi devam ettiremediği için bu metro hattını, maalesef belediye yapmadığı için bakın üç yıl geçti. Bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Tabii buna asıl dersi ben inanıyorum ki 2024 seçimlerinde İstanbul verecek. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bakın bu hat devralındığında fiziki ilerleme oranı sadece neydi biliyor musunuz, Yüzde 5. Yani kazılmış yüz metrelik tünel ve dörtte biri ancak biten viyadük dışında ortada hiçbir şey yoktu. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Hattımızın test ve devreye alma işlerini de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"KIBLESİ KABE OLMAYANIN ARTIK SECCADESİ NEREYE BAKAR BİLEMEM"

Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Birileri seccadelerin üstüne ayakkabıyla basabilir. Ne yapalım. Bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemem. Ramazan tüm Müslümanların vahdetinin sembolüdür. Ramazan oruçla, namazla, zikirle gönüllerimizi arındırma mevsimidir. Ramazan bereketiyle değil aynı zamanda sevinciyle de gelir. Bu sene deprem afeti sebebiyle Ramazan'ı buruk yaşıyoruz. Kalbimizin bir yarısı buradaysa diğer yarısı deprem bölgesindedir. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar şehitler safında. Sevgililer sevgilisi Peygamberimize komşu. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettik. Şimdiden 78 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. 42 bininin temelini attık. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut ve köy evi yapacağız. İnşallah bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Afetlerin tamamında bunu yaptık. Evi yanan, su altında kalan, deprem sebebiyle evi iş yeri yıkılan tüm kardeşlerimizi yeni yuvalarına kısa sürede kavuşturduk" dedi.

“YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ ARACIMIZ TOGG'U, HAMDOLSUN ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK"

Erdoğan, “Türkiye'de böylesine büyük bir afetin altından kalkabilecek bizim dışımızda hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Elini vicdanına koyan her bir vatandaşımız bu gerçeği kabul edecektir. Nasıl at binenin kılıç kuşananınsa imar ve ihya da bizim işimizdir. Bu işi biz biliriz. Yıllarca bunu ispatladık. TOKİ vasıtasıyla yaptığımız 1 milyon 200 bin konut bunun ispatıdır. Ulaştırmada 6 bin 100 kilometreden alıp 28 bin kilometre ilaveye çıkardığımız bölünmüş yollar bunun ispatıdır. Sayısını 26'dan alıp 31 ilaveyle 57'ye yükselttiğimiz havalimanları bunun ispatıdır. Sıfırdan ülkemize kazandırdığımız toplam 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanesi bunun ispatıdır. Çam ve Sakura bunun ispatıdır. Murat Dilmener bunun ispatıdır. Laf değil icraat, icraat. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray. Avrasya Tüneli sayması saatler sürecek daha nice eser, yatırım ve hizmet bunun ispatıdır. Yetmez. İşte en son milli gururumuz TOGG'un da teslimatlarını başlattık. Bay bay Kemal ne diyordu? Hani bunun fabrikası? Dalga geçiyordu. Bay bay Kemal. Fabrikasının adresini vereyim sana Gemlik'te. Eğer Gemlik'e şöyle bir uğrayabilirsen fabrikayı da görürsün. Ne dedi? Peki dedi bunları kime satacaksınız. Bizi topa tuttular. Yapamazsınız, üretemezsiniz diyerek önümüzü kesmeye çalıştılar. Yaptık. 177 bin talep oldu. Daha bir ayda 177 bin talep akla, ahlaka, vicdana sığmayan nice iftira attıkları yerli ve milli elektrikli aracımız TOGG'u, hamdolsun ülkemize kazandırdık. Türkiye böylece sektörün en iyileriyle rekabet edebilecek çapta bir otomobile, onlarla yarışabilecek güçte bir markaya sahip olduk” ifadelerini kullandı.

“KENDİ ARALARINDA HER GÜN YENİ BİR KRİZ YAŞAYAN BİR YEDİLİ KOALİSYON VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Yollarda görmeye başladığımız TOGG'a, inşallah yakında dünyanın diğer ülkelerinde de rastlayacaksınız. İşte bak Azerbaycan Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim Azerbaycan Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev'e bir tane gönderdik. Şimdi bir tane de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev kardeşimize gönderiyoruz. Daha sırada var, inşallah diğerlerine de göndereceğiz. 60 yıllık bir hayalin eseri olan Togg'u, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da simgelerinden biri haline getirdik. Rahmetli Erbakan Hoca'mızın biliyorsunuz Devrim otomobili vardı. Biz ise şimdi devrin otomobilini yaptık, devrin otomobilini. İnşallah bu yatırımlar, bütünüyle İHA'lar, SİHA'lar, Akıncılar, bakın arka arkaya savunma sanayinde bunlar da geliyor mu? Geliyor. Şimdi pazartesi günü inşallah uçak gemimizi devreye alıyoruz ve Silahlı Kuvvetlerimize inşallah teslim ediyoruz. Durmak yok, yola devam. Yarın Pendik'teyiz. Orada da açılışımız var. Durmak yok yola devam. Dedik ya birileri laf, biz ise iş yaparız iş. Kendi aralarında her gün yeni bir kriz yaşayan bir yedili koalisyon var. Bu 8'de olabilir, 9'da olabilir. Şimdi 4 tane yavru hepsi CHP'nin yanında yer aldılar. Ama biz milletimizle buradayız. Fazla bir şey kalmadı. 35 gün. Durmuyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasının hattın ilk sürüşünü yaptı.