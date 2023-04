Bakan Çavuşoğlu: Togg'a dünyanın her yerinden çok büyük ilgi var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Konyaaltı Kent Meydanı'nda daha önce gösterilmeye başlanan Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un SUV modelini yerinde inceledi. Gemlik mavisi T10X modeline binen ve görevlilerden araç hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Çavuşoğlu'na ziyaretinde AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve milletvekili aday adayı Menderes Türel ve partililer eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'İKİ KERE BAŞVURDUM BANA ÇIKMADI'

İki kere Togg için başvuru yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, kendisine çıkmadığını dile getirdi. Çavuşoğlu, "Kura çekildi. Kabinenin bir grubu var, herkes birbirine 'çıktı mı?' diye soruyor. Hiçbirimize çıkmadı. Bakanlıklara verildi ancak şahıs olarak bize çıkmadı. Çok güzel olmuş" dedi.

'DÜNYANIN HER YERİNDEN ÇOK BÜYÜK İLGİ VAR'

Togg'u Antalya'da görmenin nasip olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Daha önce Gemlik'te de görme imkanımız olmuştu. Farklı temel atma dahil, birçok etkinliğine katıldık ama sonunda Togg artık yollarda, Türkiye’nin her yerinde vatandaşımızın çok büyük ilgisini görüyor. Aynı şekilde yurt dışındaki vatandaşlarımız da bize ne zaman gelecek diye sormaya başladılar. Diğer taraftan başta kardeş Türk devletleri olmak üzere dünyanın her yerinden de çok büyük ilgi var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e, arkadaşlarımız götürdüler. Diğer taraftan Türkmenistan, Özbekistan diğer kardeş ülkelere de şimdi ulaştıracaklar. Gerçekten bir gurur vesilesi, tabii ki ilk milli aracımızın olması ayrıca önemli. Kendi markamız, kendi ürünümüz. Fakat çok kaliteli bir araç. Her şeyiyle donanımlı bir araç. Vatandaşlarımızın da aynı şekilde yorumları öyle. Bugün içerde biraz teknik bilgi aldım. Bizim bakanlığa gönderilen aracı pazartesi günü Ankara’da inşallah süreceğim" dedi.

'UZAK DOĞU'YA KADAR HER YERDE MİLLİ ARACIMIZ TOGG BOY GÖSTERECEK'

Togg'u yurt dışına da göndereceklerini dile getiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yurt dışına da göndereceğiz tabii, önce vatandaşlarımızın talepleri karşılasın. Dağıtım, henüz daha yeni başladı. Kura çekilişi oldu. Taleplerden sonra daha sonra tüm misyonlarımıza bu araçlardan göndereceğiz hem başkonsolosluklarımıza hem de büyükelçiliklerimize dünyanın her yerinde kendi aracımızı kullanmış olacağız ve dünyanın her yerinde de görürsünüz. Latin Amerika’da, Afrika’da 44 hatta 45-46 misyonumuz var başkonsolosluklarla beraber. Uzak Doğu'ya kadar her yerde bayrağımız nasıl dalgalanıyorsa milli aracımız Togg da oralarda boy gösterecek."

'TÜRKMENİSTAN'A BEYAZ TOGG GÖNDERECEĞİZ'

Türkmenistan'ın kendilerinden beyaz renk Togg'u istediğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Türkmenistan beyaz istedi. Biliyorsunuz Türkmenistan Aşkabat beyaz şehir demek. Ayrıca Aşkabat'ın yanında bir şehir de kurdular. Eğer gittiyseniz Aşkabat'a ya da görmüşsündür, mutlaka her şey beyaz, evler beyaz, yollar, mermerler beyaz. Dolayısıyla araçlar da beyaz, çok nadir farklı renklerde araç görürsünüz. Oraya beyaz araba göndereceğiz. Bugün Dışişleri Bakanı Reşit kardeşimle görüştük beyaz arabalar bir ay sonra çıkacak, bir ay sonra göndeririz diye. Ya da elimizde şu anda Gemlik ve kırmızı var, onlardan isterseniz hemen gönderebiliriz diye telefonla görüştük" dedi.

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki programı kapsamında Aksu Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında vatandaşla iftar yaptı. İftar programına Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile vatandaşlar katıldı.

'1 YIL İÇİNDE ŞEHİRLERİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'

Çavuşoğlu, iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadığını ve etkinlikte depremzede vatandaşların da olduğu söyledi. Devlet ve millet elbirliğiyle yaraların sarılmaya devam etiğini belirten Çavuşoğlu, "Konutların, hastanelerin yapımına başladık. İnşallah bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz, yeniden ihya edeceğiz. Yıkılan ve ağır hasarlı olan tüm konuların yeniden yapılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, söz verdi ve bugüne kadar verdiği her sözü yerine getirdi. Antalya'da yangında, Malatya'da, İzmir'deki depremlerde, Karadeniz'deki sel felaketlerinde mağdur olan vatandaşların yaraları sarıldı" dedi.

'CUMHURİYETİN İKİNCİ YARISI TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK'

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere vurgu yapan Çavuşoğlu, Antalyalıların bugüne kadar olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğini söyledi. Çavuşoğlu, Cumhuriyetin ilk asrının tamamlandığını ve son 21 yılda ülkede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli hizmetler yapıldığını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, Cumhuriyetin ikinci asrının ise Türkiye Yüzyılı olacağını söyledi.

'BİZ ÖYLE 'BİR İKİ OY ALALIM' DİYE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞISINDA BOYUN EĞMEYİZ'

Terörle mücadelenin daha kararlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "İçeride, dışarıda FETÖ'süyle, PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, DHKP-C'siyle tümüyle mücadele ediliyor. Biz öyle 'bir iki oy alalım' diye terör örgütlerinin karşısında boyun eğmeyiz, biz 'bir iki oy alacağız' diye Türkiye'de darbe yapmaya çalışan o hainleri devletin kadrolarına tekrar getirme taahhüdünde bulunmayız. Kimse kusura bakmasın. Bugün 'iki oy alacağız' diye dağdaki PKK'nın söylemlerini söylemeye başlayan siyasetçiler var bugün, Antalyalı hemşehrilerimiz bunlara geçit verir mi? Vatanını, milletini seven insanlar buna geçit verir mi? Bunları söyleyince kızıyorlar, üzülüyorlar. Kardeşim ben söylemiyorum. Neden terör örgütleri aynı anda sizi destekliyor, neden FETÖ sizi destekliyor, neden DHKP-C sizi destekliyor, neden bu PKK'lı teröristler dağlardan her gün mesajlar gönderiyor, Cumhur İttifakına karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve 7'li masayı desteklememiz lazım diyor, neden diyorlar. Ne vaat ettiniz, çıkarları ne sizden, çıkın söyleyin. 2 tane oy alacağız diye milletin güvenliğini, milletin istikrarını niye riske atıyorsunuz. Ülkeyi bölmekten bahsetmeye başladılar, ortağınız HDP, eyaletlere böleceğiz dediler, bir sesiniz çıkıyor mu, çıkmıyor? Neden çıkmıyor? 2 tane oy alacağız diye ülkeyi mi böldüreceksiniz sizler. Bunları söyleyince bir sürü laf ediyorlar, yok öyle, yok böyle. Neymiş efendim KHK'lıları devlete tekrar döndüreceklermiş, askeri döndürecek misiniz? Silahı onlara mı vereceksiniz. O polisin içinde hainlik yapanlara tekrar kadro mu vereceksiniz. Benim bakanlığımda FETÖ üyesi olduğu için atılanları getirip Türk diplomasisini bunlara teslim mi edeceksiniz. Dünyada herkesin imrendiği Türk diplomasisini FETÖ'cülere tekrar teslim eder misiniz?" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ÇOK GÜÇLÜ OLMASI LAZIM'

Türkiye'nin çok daha güçlü olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı olarak niye gücümüzü ve sayımızı artırıyoruz. Çünkü Türkiye'nin çok daha güçlü olması lazım. Çünkü Türkiye'de istikrarı güçlendirmemiz lazım. Dünyada bir güç paylaşımı var. Dünyada herkes birbiriyle yarışıyor. O yüzden bizim en güçlü ülkelerden birisi olmamız lazım. Cumhur İttifakı olarak sayımız da ailemiz de büyüyor, inşallah 14 Mayısta ilk turda milletimizin oylarıyla güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Şu anda tüm dünyanın da umudu budur, tüm Afrika'nın, tüm Orta Asya ülkelerinin umudu ve duası budur."

Bakan Çavuşoğlu, sandıkların Avrupa'da 14 Mayıs'tan önce kurulacağını da sözlerine ekledi. (DHA)