Türkiye-BAE ticaret anlaşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşbirliğimiz yeni safhada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'nde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız. Deprem sonrası büyük destekçilerimiz BAE gibi dostlar.

Anlaşma ile ekonomik ve ticari işbirliğimiz yeni safhada. Anlaşmanın kapsamlı karakteri sayesinde ticaret hacmimizi 25 milyar dolar seviyemize çıkaracağımıza inanıyorum.

Başta ticaret bakanlarımız olmak üzere anlaşmamızda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum.