GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Türkiye-BAE ticaret anlaşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşbirliğimiz yeni safhada
ABONE OL

Türkiye-BAE ticaret anlaşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşbirliğimiz yeni safhada

Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşma ile ekonomik ve ticari işbirliğimiz yeni safhada. Anlaşmanın kapsamlı karakteri sayesinde ticaret hacmimizi 25 milyar dolar seviyemize çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

03.03.2023 - 17:12 |
Türkiye-BAE ticaret anlaşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşbirliğimiz yeni safhada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'nde konuştu.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz
ERDOĞAN'DAN YATAY MİMARİ MESAJITürkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğizHaberin Tüm Görselleri

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız. Deprem sonrası büyük destekçilerimiz BAE gibi dostlar.

Anlaşma ile ekonomik ve ticari işbirliğimiz yeni safhada. Anlaşmanın kapsamlı karakteri sayesinde ticaret hacmimizi 25 milyar dolar seviyemize çıkaracağımıza inanıyorum.

Başta ticaret bakanlarımız olmak üzere anlaşmamızda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum.

GÜNCEL HABERLER

Tarım Kredi Market katalog 4-14 Mart 2023 yayınlandı! İndirimli ürünlerde 9 KG deterjan 104 TL, 5 LT Ayçiçek Yağı fiyatı indi

Tarım Kredi Market katalog 4-14 Mart 2023 yayınlandı! İndirimli ürünlerde 9 KG deterjan 104 TL, 5 LT Ayçiçek Yağı fiyatı indi

Paralar hesaplara yatırılıyor! Bugün itibarıyla başladı, Bakan Kirişçi duyurdu

Paralar hesaplara yatırılıyor! Bugün itibarıyla başladı, Bakan Kirişçi duyurdu

Akşener'in kararını dünya böyle gördü: Takımdan ayrıldı

Akşener'in kararını dünya böyle gördü: Takımdan ayrıldı