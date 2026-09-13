Antalya’da seralarda büyük dönüşüm başlıyor! 200 bin dekar alan 6 yılda yenilenecek

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Şahin, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün bu kapsamda seraların durumunu belirlemek için çalışma başlattığını ifade ederek, şöyle konuştu:"Tüm seralarımızı tek tek inceleyip, her birinin röntgenini çekiyoruz ve birer puan veriyoruz. Üç ana gruba ayırıyoruz, modernler, küçük revizyonla düzeltilebilecekler ve yıkılıp yeniden yapılması gerekenler. Yıkılıp yeniden yapılması gerekenlere 6 yıllık bir süre içerisinde tamamının yenilenmesini öngörüyoruz. Buna yönelik sübvansiyonlar, destekler, destek paketleri planlıyoruz. Bu 200 bin dekar civarında, büyük oranda yıkılıp yeniden yapılması gerekenler."