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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Yılmaz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin yıldönümü dolayısıyla paylaştığı mesajında, "PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum. Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

16.07.2023 - 13:23 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Yılmaz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum.

Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

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