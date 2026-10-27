İstanbul-Tekirdağ yolunda sağanak kazası: Otomobil 3 direğe çarptı

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Kaza sırasında hurdaya dönen otomobilin hava yastıklarının açıldığı, emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen kadın sürücü hafif yaralandı.İhbar üzerine olay yerine Polis Trafik Bölge ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi.Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, hurdaya dönen otomobil çekiciyle kaldırıldı.