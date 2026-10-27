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Gündemİstanbul-Tekirdağ yolunda sağanak kazası: Otomobil 3 direğe çarptı
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İstanbul-Tekirdağ yolunda sağanak kazası: Otomobil 3 direğe çarptı

27.10.2026 - 15:00Güncellenme Tarihi:

İstanbul-Tekirdağ karayolu Gazioğlu Kavşağı'nda yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarptıktan sonra 3 aydınlatma direğine çarptı. Emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen kadın sürücü kazada hafif yaralandı.

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1İstanbul-Tekirdağ yolunda sağanak kazası: Otomobil 3 direğe çarptı

Kaza, İstanbul-Tekirdağ karayolu üzeri Gazioğlu Kavşağı'nda Süleymanpaşa ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Tekirdağ yönüne seyir halinde olan 22 FE 742 plakalı otomobil sürücüsü, sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

2İstanbul-Tekirdağ yolunda sağanak kazası: Otomobil 3 direğe çarptı

Kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje, ardından refüjde bulunan 3 aydınlatma direğine çarptı.

3İstanbul-Tekirdağ yolunda sağanak kazası: Otomobil 3 direğe çarptı

Kaza sırasında hurdaya dönen otomobilin hava yastıklarının açıldığı, emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen kadın sürücü hafif yaralandı.İhbar üzerine olay yerine Polis Trafik Bölge ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi.Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, hurdaya dönen otomobil çekiciyle kaldırıldı.

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