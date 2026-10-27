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GündemAdıyamanlılar tepkili! Belediye yapmayınca iş başa düştü, vatandaş kendi yolunu kendisi yaptı
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Adıyamanlılar tepkili! Belediye yapmayınca iş başa düştü, vatandaş kendi yolunu kendisi yaptı

27.10.2026 - 15:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Adıyamanlılar tepkili! Belediye yapmayınca iş başa düştü, vatandaş kendi yolunu kendisi yaptı

Adıyaman’da vatandaşlar uzun zamandır yapılmayan çukurlu yolları kendi imkanlarıyla beton dökerek onarmaya çalıştı.

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Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1912 Sokak’ta uzun süredir bozuk olan yol, vatandaşların tepkisine neden oldu. Yoldaki çukurları kapatmak isteyen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla harç dökerek onarım yapmaya çalıştı.

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Çukurlarla dolu olan yolun onarılmamasına tepki gösteren vatandaşlar, çözümü kendi imkanlarıyla bulmaya çalıştı.


Vatandaşlar, yoldaki çukurları harç dökerek kapatmaya çalışırken, yolun uzun süredir bu durumda olmasına tepki gösterdi.

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