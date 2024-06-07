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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mevlana İdris Zengin'i anma paylaşımı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 2'inci yılında yazar ve şair Mevlana İdris Zengin için paylaşımda bulundu.

07.06.2024 - 13:18 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mevlana İdris Zengin'i anma paylaşımı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı iletisinde, vefatının 2'inci yılında şair Mevlana İdris Zengin'in için bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ebedî âleme irtihalinin 2’nci yıl dönümünde, kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin." ifadelerine yer verdi.

 

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