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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Şeşen için taziye mesajı

26.05.2025 - 15:41Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Şeşen için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen’in vefatını üzüntüyle öğrendim.

Merhum İlhan Şeşen’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.

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