Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Şeşen için taziye mesajı
26.05.2025 - 15:41Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen’in vefatını üzüntüyle öğrendim.
Merhum İlhan Şeşen’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun.