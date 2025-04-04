Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli açıklaması: Az önce kendisi ile görüştüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

ABD ZİYARETİ

Şu anda ABD ziyareti ile ilgili tarih belirlemedik. Bakanlarımızın görüşmeleri seyahat takvimleri söz konusu. Arkadaşlarımızın ABD’ye gidişleri söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili meseleler ana başlıklardan olabilir. Türkiye’ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Şu anda Terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız gibi ilerliyor. CHP'nin attığı adımlar da tutmadı, turmayacak. Cumhur İttifakı Türkiye'^nin şu anda her şeyidir. Kimse buradan kendine olumsuz bir pay çıkarmasın. Her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var.

CHP'NİN BOYKOT ÇAĞRISI

2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Demek ki bu ülkenin aleyhinbe kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor.

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU

Devlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımzı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. "Nasılsınız" diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu.Yapacağımız daha çok şey var.