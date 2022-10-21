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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti.

21.10.2022 - 22:53 | | İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı kapsamında düzenlenen gala yemeğinde heyet başkanları ile bir araya geldikten sonra Mecidiye Kasrı'ndan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Binali Yıldırımı hastanede ziyaret

Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde ziyaret etti.

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