Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Bu yıl belediyelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın ramazan ayına mahsus programlarını, yardım faaliyetlerin, deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz de depremin ilk günlerinden beri hep yaptığımız gibi felaketin yıkıcı etkilerine maruz kalmış şehirlerimize, oralarda yaşayan insanlarımızın yanına gidiyoruz. Bu ziyaretlerde hem kalıcı konutların temellerini atıyor hem de iftarda depremzedelerimizle hasbihal ediyoruz. Bayrama kadar deprem bölgesindeki temel atma ve iftar programlarımız sürecek. Ramazan Bayramı’nın sevincini milletimizle paylaştıktan hemen sonra seçim gününe kadar kesintisiz devam edecek il ziyaretlerimiz başlayacak. Önümüzdeki sınırlı vaktin el verdiği ölçüde mümkün olan fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİMİZİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'



Erdoğan, seçim süreci sebebiyle değişen gündemin deprem bölgesindeki durumu, yapılan yardım ve destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerini unutturmasına izin vermeyeceklerini kaydederek, "Birileri kendi heva ve hevesleri, hırsları, giderek artan tehdit, tezyif, nobranlık kokan şımarıklıkları içinde kaybolup gidedursun bizim kalbimizde, elimizde hep deprem bölgesi olacaktır. Hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın acısını, evini kaybeden her bir insanımızın üzüntüsünü, yeniden ayağa kalkmak için bekleyen şehirlerimizin mahzunluğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Altyapısı ve diğer tüm hizmetleriyle adeta yeni bir şehir gibi kurduğumuz geçici barınma merkezlerimizi yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz. Her gün binlercesinin temelini attığımız kalıcı konutlarımızın inşasına söz verdiğimiz şekilde inşallah 1 yıl içinde bitecek şekilde hızla devam ediyoruz, devam edeceğiz. Eğitimden sağlığa hiçbir hizmetini eksik bırakmadan deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın hayatlarının normale dönmesini sağlayacak faaliyetleri kararlılıkla yürüteceğiz. Pazartesi günü diğer illerimizin ardından Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da şartları uygun olan okullarımızda da eğitim-öğretime başladık. Sağlık hizmetlerini mevcut hastanelerde ve geçici merkezlerde verirken hızla yeni hastaneler inşa edip devreye alıyoruz. Deprem bölgesindeki tüm hizmetleri aynı hassasiyet ve düzenle yürütmenin gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.



'ELEKTRİKTE YÜZDE 15 İNDİRİME GİDİYORUZ'



Erdoğan, deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken yol haritaları olan Türkiye Yüzyılı vizyonlarından da asla geri adım atmayacaklarını vurgulayarak şöyle konuştu:



"Pazartesi günü TOGG yöneticileri misafirimiz olacak. En başından beri ‘yapamazsınız’ dedikleri, ‘fabrikası yok’ dedikleri, ‘fabrikasında üretimi yok’ dedikleri velhasıl atmadıkları çamur bırakmadıkları TOGG önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo milletimizin lisansı, tasarımı ve üretimiyle gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor. Her başarının ardından işte böyle bir emek, büyük bir sabır, büyük bir gayret var. Fabrikanın açılış töreninde üretilecek ilk TOGG’a talip olduğumuzu söylemiştik. Pazartesi günü inşallah aracımızı teslim alacağız. Önümüzdeki ay Hürjet’ten Anadolu gemimize kadar pek çok önemli savunma sanayi projemizin sevinicini milletimizle paylaşacağız. Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi’ne getirilme törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. Konu enerjiden açılmışken şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşalım. Birincisi; elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. 2’ncisi sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz."



‘TAMAMLANAN PEK ÇOK PROJEMİZİN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ’



Erdoğan, madencilere de güzel haberlerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Biliyorsunuz kamuya ve özel sektöre ait ocaklarda görev yapan 10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bin yeni madenci alarak hem madencilerimize olan şükranımızı ifa edeceğiz hem de üretimi artırarak ekonomimize katkı sağlayacağız. Diğer alanlarda da önümüzdeki hafta atacağımız adımlar bulunuyor. Mesela Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda seferlerin başlaması heyecanını Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı hemşerilerimizle birlikte yaşayacağız. Adam Sivaslı ama ‘Sivas’ta hızlı trene ne gerek var?’ diyor ve bu adam da malum 6’lı masanın içinde. Bir zamanlar 6’lı masanın başında olanlar bununla ilgili ağır ağır laflar ediyorlar; ama şimdi maşallah el ele kol kola yola devam ediyorlar. Bunları anlamak mümkün değil. Bunların dışında da tamamlanan pek çok projemizin açılışını yapacağız. Bu vesileyle güvenlik korucularımıza da bir müjdemiz olacak. Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağlıyoruz. Meclisimizin takdiriyle emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardık. Görüldüğü gibi çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme, kayıplarını telafi etme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz."



'YÜKSEK SESLİ MÜZİK KULLANMAYACAĞIZ'



Erdoğan, Allah’ın yardımı, milletin takdiriyle Türkiye Yüzyılının inşasına kimsenin set vuramayacağını söyleyerek, "Bizzat kendi ifadeleriyle bir kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran, kavgadan, kaostan ve istikrarsızlıktan başka hiçbir vaatleri olmayan 7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mevta olacaktır. Seçim dönemini deprem felaketi sebebiyle derinden sarsılan milletimizin acısına hürmeten, uhulet ve suhuletle geçirmeyi planlıyoruz. Cumhur İttifakı olarak 6 Şubat‘tan beri ortaya koyduğumuz vakur tavır bu konudaki duruşumuzun en güzel örneğidir. Yine aynı anlayışla mitinglerimizde yüksek sesli müzik kullanmayacağız. Muhalefetin aymaz, umursamaz, bencil tavrına rağmen biz kendi hassasiyetimizden taviz vermeyeceğiz. Böyle bir dönemde dahi siyasetin dilini ve iklimini zehirleyerek çıkar sağlama peşinde koşanlara itibar etmeyeceğiz. Elbette eleştirilerimizi dillendireceğiz. Varsa bir hadsizlik gerekli cevabı da vereceğiz. İftira furyasının gerçeklerin üzerini örtmesine göz yummayacağız. Yalanlarla milletimizin kafasının bulandırılmasına rıza göstermeyeceğiz. Her platformda doğruları konuşmaktan, her fırsatta hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz. Ne partimizin ne ittifakımızın ne de can borcumuz olan aziz milletimizin hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz. Ama tüm bunları yaparken inancımızın, kültürümüzün gereği olan asaletimizi koruyacak, soğukkanlılığımızı muhafaza edecek; aklın, vicdanın, ahlakın rehberliğinden asla sapmayacağız" dedi.

'HAKK'IN VE HAKİKATİN DİLİYLE KONUŞACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendilerini, muhataplarının çukurlarına çekmelerine meydan vermeyeceklerini belirterek, "Hep olduğu gibi dik duracağız, sağlam duracağız ama diklenmeyeceğiz. Karşımızdakiler ne kadar alçalırsa alçalsın, seviyeyi ne kadar düşürürse düşürsün, biz milletimize karşı hep muhabbetin diliyle, kardeşliğin diliyle, Hakk'ın ve hakikatin diliyle konuşacağız. Siyasetteki tecrübelerimiz bize; doğru üslupla yaklaştığımızda, gönlümüzü açtığımızda, icraatlarımızı hatırlatıp hedeflerimizi anlattığımızda, kalbini fethedemeyeceğimiz hiç kimsenin olmadığını pek çok kez göstermiştir. Daha önce de dediğim gibi bizim için sokaktaki her vatandaşımız ya zaten ittifakımıza oy veren ya da oy vermeye aday seçmendir. Tüm farklılıklarıyla, güzellikleriyle, zenginliğiyle, Türkiye büyük bir ailedir. 85 milyonun tamamı da bu ailenin mümtaz birer ferdidir" dedi.

'TERÖRÜN PEŞİNE TAKILAN SİYASET ANLAYIŞINI REDDEDİYORUZ'

Erdoğan, Türkiye'ye eser kazandırmaktan ve millete hizmet etmekten daha büyük şan, şeref, itibar ve bahtiyarlık tanımadıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki seçimlerde tüm Cumhurbaşkanı adaylarından, tüm partilerden beklentimiz rekabetin ve mücadelenin çıtasını eser ve hizmet yarışının altına düşürmemeleridir. Muhalefetten yapamayacağı şeyleri vadederek, tutamayacağı sözleri vererek, yalan ve iftira dozunu artırarak, gerilimi tırmandırarak, milletimizin siyaset kurumuna olan güvenini sarsmamasını istiyoruz. Bunun acı örneklerini son mahalli idareler seçimlerinde yaşadık ve daha sonra şehirlerimize çektirilen sıkıntıları hep beraber gördük. Cumhurbaşkanlığı seçiminin, Cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarının, bakanlıkların, milletvekilliklerinin, 'Ne vereyim ağabeyime' veya 'Seç beğen al' mantığıyla dağıtıldığı bir işporta tezgahına döndürülmesinden rahatsızız. Seçimlerde ittifak haktır ama devletin yönetim kademelerini ayağa düşürmek, at pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir. Ülkemize verdikleri zararın ve milletimize yaptıkları ihanetin bedelini misliğiyle ödettiğimiz terör örgütlerini koltuklarının altına alan, onların peşine takılan siyaset anlayışını reddediyoruz. Siyasi cambazlıkla terör örgütlerinin meşrulaştırılmaya çalışılmasını, meşru bir aktör gibi topluma sunulma gayretlerini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

'MİLLETİMİZE TEKER TEKER ANLATACAĞIZ'

Erdoğan, daha sonra CHP'li milletvekilleri ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'ye ilişkin sözlerini salondaki ekrandan izleterek şunları söyledi:

"Milletim herhalde bu gerçekleri görüyor, biliyor, 14 Mayıs'ta da bunlara gereken cevabı Allah'ın iziyle verecektir. Kandil'deki işte terörist başları bakın neler söylüyor? Bizim anlatmamıza gerek var mı? Türkiye'den kaçan teröristler bakın Fransa'da, şurada, burada neleri söylüyor ve şu anda ana muhalefetin başındaki zat terör örgütünü nasıl tanımlıyor, arkadaşları nasıl tanımlıyor? Bakıyorsunuz yavru muhalefet, o da nasıl tanımlıyor? Biz bunları seçime kadar milletimize teker teker anlatacağız. Başka çare yok. Anlatalım ki vatandaşımız, bazı gerçeklerin farkına varsın. Hiçbir siyasi parti terör örgütleriyle arasındaki mesafeyi net olarak belirlemeden meşruiyet tartışmasını aşamaz. Yıllardır Meclis'te temsil edildiği halde sırf bu sebepten dolayı meşruiyeti üzerindeki gölgeyi kaldıramamış bir parti zaten var. Normal şartlarda bu parti terör örgütüyle arasına mesafe koymaya davet etmesi gereken CHP'nin kendisinin aynı karanlık istikamete yönelmesi, demokrasimiz adına endişe vericidir. PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısını gidip parlamentodaki yerinde ziyaret eden ana muhalefet partisi değil mi? Ve bu ana muhalefet partisi şu anda onlarla acaba gizli kapılar arkasında neleri görüştü, neleri vadetti, nelerin pazarlığını yaptı? Biliyorsunuz devlet ve hükümet olarak biz geçmişte ülkemizin 40 yıllık yarası terör meselesini suhuletle çözmek için yapılabilecek her şeyi yaptık. Terörle mücadele, elhamdülillah Cudi'de, Bestler Dereler'de, Tendürek'te, buralarda bu mücadeleyi en güçlü şekilde veren bizim iktidarımızdır. Onları oralarda mezara biz gömdük. O mağaralarda onlara gereğini biz yaptık."

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN BU MESELELER ARTIK KAPANMIŞTIR'

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanmaları halinde, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacaklarına dair açıklamalarına tepki gösterip, şöyle konuştu:

"Ana muhalefetin başı ne diyor; 'Demirtaş'ın zaten suçu yok ki çıkaracağız' diyor. Diyarbakır'da 251 yavrumuzun ölümüne neden olan bu değil mi? Onların orada ölümüne sebep olan ve hukuk devleti olan ülkemizin bunu kalkıp da içeri alması karşısında sen nasıl öyle birisini hala dışarı çıkarmaktan yana adımını atarsın? Onun için benim milletimin üzerindeki sorumluluk çok büyük ve 14 Mayıs bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Bizim tüm samimi gayretlerimize karşılık PKK terör örgütü ve Suriye'deki kolu; tercihini silahtan, kandan, bölücülükten, çukur siyasetinden yana kullandı. Terörle mücadelede gittiğimiz konsept değişikliğiyle tehditleri sınırlarımız içinde değil kaynağında yok etmeye başlayarak bu politikamızın gerisinde zaaf değil çözüm iradesi olduğunu da gösterdik. Aynı şekilde FETÖ de ülkemize ve milletimize yaptığı ihanetin bedelini mahşeri vicdan ve hukuk önünde ödedi, ödüyor ve ödeyecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bu meseleler artık kapanmıştır. Yurt dışına kaçan veya içeride cezaevinde yatan teröristleri şımartarak, kamudan tasfiye edilen terör örgütü mensuplarını cesaretlendirerek ülkemizi bu kazanımlarından geriye götürmeye Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez."

'DEVLETİMİZİN KIRMIZI ÇİZGİSİ'

Siyasette rekabetin terör örgütlerine mavi boncuk dağıtmakla yapılmadığına dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Siyasette rekabet; bu ülkenin insanlarına, kadınlarına, gençlerine daha iyi bir gelecek sunmak için proje geliştirmekle, vizyon ortaya koymakla olur. Devletimizin de ve milletimizin de kırmızı çizgisi olan bu hususlar, seçimlere veya başka herhangi bir iç rekabete kurban edilemez. Şimdi 'Sana söz baharlar gelecek' diyenler bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya, ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirebilir. Bunların baharı da milletimiz için kara kıştan beter bir felakettir. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını bilmekle birlikte tarihe not düşmek adına biz ikazımızı tekrar ifade ediyoruz. Milletimizin önceki seçimlerin tamamında olduğu gibi 14 Mayıs'ta da en isabetli kararı vereceğinden şüphe duymuyoruz. Türkiye'nin Anayasası'nda belirtilen demokratik hukuk devleti niteliğinin en önemli unsurlarından biri olan seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz. AK Parti kurulduğu günden beri hep takip eden değil takip edilen, örnek ve model alınan bir parti olmuştur. Hükümetlerimiz döneminde de dış politikada, savunma sanayisinde, sağlık sisteminde, eğitimde, ulaştırmada, şehircilikte velhasıl hayatın her alanında 'Böyle gelmiş, böyle gider' düzenini biz kökten değiştirdik."

'BİRÇOK HAYALİ 20 YILDA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK'



Erdoğan, siyasette sadece ezberleri bozmakla kalmayıp aynı zamanda Türk siyasetine yeni bir soluk ile yeni bir ufuk ve yepyeni bir bakış açısı kazandırdıklarını belirterek, "Kendimizle, ülkemizle ve milletimizle birlikte rakiplerimizi de değiştirdik. Düne kadar Anadolu insanını hürmete ve hizmete layık görmeyenleri seçimden seçime de olsa milletin kapısını çalmaya mecbur bıraktık. Düne kadar milletin inancına, kültürüne hatta bizatihi kendisine hakaret edenler artık eskisi gibi fütursuzca halka rağmen halkçılık yapamıyor. En azından zevahiri kurtarmak, üç beş fazla oy almak için bile olsa artık hiç kimse bu ülkedeki sessiz çoğunluğu görmezden gelemiyor. Değişim söylemlerinin samimiyeti konusundaki tereddütlerimize rağmen muhataplarını bu noktaya getirmek AK Parti’nin başarısıdır. Tek parti devri varisi CHP zihniyetine bırakın milleti açıkça aşağılamayı, milleti yok sayarak bu ülkede siyaset yapılamayacağını yine AK Parti öğretmiştir. Rahmetli Menderes’in ilk adımını attığı demokrasi ve kalkınma hamlesini zirveye çıkartan da biz olduk. Rahmetli Erbakan hocamızdan merhum Türkeş’e, rahmetli Özal’dan Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimize pek çok siyasi liderin uğruna ömrünü adadığı birçok hayali son 20 yılda hamdolsun biz gerçeğe dönüştürdük" dedi.



'ÜLKEMİZİ KÜRESEL SİYASETİN PARLAYAN YILDIZI YAPTIK'



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ülkenin kazanımlarını kurumsallaştırarak milletin önünde yeni bir ufuk açtıklarını belirterek, "Kurduğumuz güçlü altyapı ve tesis ettiğimiz özgürlük iklimi ile horlanmış, ötelenmiş, ötekileştirilmiş, elitler tarafından sistemin dışına itilmiş toplum kesimlerine özgüven ve cesaret kazandırdık. Hangi inanca, görüşe, kökene, meşrebe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamına bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu hissettirdik. Tek parti faşizminin cumhurla cumhuriyetin arasına ördüğü kalın duvarları yıkmakla kalmadık, milletle devleti yeniden biz kucaklaştırdık. Adı sürekli krizle ve darbelerle anılan ülkemizi bölgesinin ve küresel siyasetin parlayan yıldızı haline getirdik. Sadece kendi vatandaşlarının değil Afrika’dan Asya’ya tüm mazlum ve mağdurların da umudu olan güçlü, itibarlı, onurlu bir Türkiye inşa ettik. Tüm bunları da karşılaştığımız onca engele, önümüze konulan onca tuzağa, maruz kaldığımız sayısız saldırıya rağmen başardık. Nasıl bugüne kendimizle yarışarak geldiysek şimdi de kendimize yeni bir eşik belirliyoruz. Bu eşik Türkiye Yüzyılı eşiğidir. Bu eşik ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapma ve milletimizin güvenliğini, huzurunu, refahını en üst seviyeye çıkarma eşiğidir. İnşallah bunu da başaracağız" diye konuştu.



‘ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLER BU İMTİHANIN KARAR NOKTASI OLACAKTIR’



Erdoğan, kişi başına milli geliri 10 bin 650 dolara çıkardıklarını belirterek, "Bu, daha da tırmanacak. Önümüzdeki seçimler bu imtihanın karar noktası olacaktır. Hatırlarsanız 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı için yola çıktığımızda bunun bir veda değil, bir Fatiha olduğunu, yeni bir başlangıç olduğunu ifade etmiştik. Her seçimde yeni isimlerle, yeni seslerle, yeni nefeslerle değişen, güçlenen, büyüyen, tazelenen kadromuz için de hep aynı tespitte bulunduk. ‘Veda değil yeni bir başlangıç yapıyoruz’ dedik. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına kavuşmanın, bütün bunların heyecanıyla yeni bir seçimin arifesinde 27’nci dönem Meclisindeki son grup toplantımızı gerçekleştirdiğimiz bugün de aynısını söylüyoruz. Öncelikle meclisimizin 27’nci döneminde AK Parti sıralarında partimize, ülkemize ve milletimize hizmet eden her bir arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Yine partimizin ve grubumuzun görevlendirmesi ile deprem bölgesinde gerçekten fedakarca ve samimiyetle milletimizin gönül yaralarını saran, yanında yer alan her bir milletvekilimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.



‘BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR’



Erdoğan, AK Parti milletvekillerine seslenerek, "Sizler bu dönemde ve deprem gününden beri gösterdiğiniz çabalar ile AK Parti’nin başını dik tuttunuz; eser ve hizmet siyasetinin sembolü oldunuz. Her biriniz şimdiden tarihe ve milletimizin hafızasına isminizi altın harflerle nakşettirdiniz. Rabbime şahsıma sizler gibi yol arkadaşları verdiği için, bana sizlerle yol yürümeyi nasip ettiği için, bugün bir kez daha hamd ediyorum. Şimdi önümüzde yeni bir seçim var. Yüksek Seçim Kurulu’nun takvimine göre 9 Nisan’da aday listelerimizi teslim edeceğiz. Tabii olarak 3 dönem kuralı ve diğer sebeplerle aday listelerimizde yeni isimler de yer alacak. Arkadaşlarımızın bir kısmıyla ise önce aday sonra milletvekili olarak inşallah devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Günü geldiğinde bayrağı onu aynı menzile doğru taşımaya devam edecek bir başkasına devretmek kaçınılmazdır. Aday listesinde ismi olsun olmasın tüm arkadaşlarımızla farklı zeminlerde farklı görevlerde omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Dava hak, yol doğru, niyet halis, karar sabit olunca nerede çalıştığınızın önemi kalmaz. Eğilmeden, bükülmeden, yolunu kaybetmeden bu çatı altında hizmetini sürdüren herkese ihtiyacımız var. Nitekim geçmişte parti kademelerinde mecliste görev alıp daha sonra farklı alanlarda çalıştıktan sonra yeniden bu sıralara geri dönen çok sayıda arkadaşımız var. Bu seçimde de benzer durumlar benzer değişimler olacaktır" diye konuştu.



'BU DÖNEMİN ADI ŞAHLANIŞ DÖNEMİDİR'



Erdoğan, bakanların bugüne kadar kabinede verdikleri hizmetleri 14 Mayıs‘tan sonra TBMM’de sürdüreceklerini ifade ederek şunları söyledi:



"Dolayısıyla inşallah seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28’nci Dönem Grubu olarak, sandıkta güven tazelemiş olarak, kendimiz ve evlatlarımız için Türkiye 100 yılını inşa etmenin peşindeyiz. Bu seçimleri daha büyük mücadelelerin, daha büyük zaferlerin başlangıç noktası haline getireceğiz. Yeni Türkiye’nin, büyük ve güçlü Türkiye’nin, yarınların mutlu, müreffeh Türkiye’sinin destanını yine birlikte yazacağız. Çıraklık, kalfalık, ustalık ve mücadele döneminden sonra ‘Türkiye için hemen şimdi’ diyerek yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu dönemin adı ‘şahlanış dönemi'dir. Yapacak daha çok işimiz var. Aşacak daha çok engel var. Ülkemize kazandıracak daha çok hizmetimiz var. Gerçeğe dönüştürecek daha çok hayalimiz var. Hayata geçirecek daha çok projemiz var. Başaracak daha çok hedefimiz var. Yürüyecek daha çok yolumuz var. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine beraberce yapacağız. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenlere, bizi ayak oyunlarıyla engellemeye çalışanlara, daha dereyi görmeden paçayı sıvayan zafer sarhoşlarına, yeniden azgınlaşan bölücü ve FETÖ’cü alçaklara, Türkiye’yi bir terör koridoruyla kuşatmaya çalışan müstevlilere, velhasıl tuzaklar ve oyunlarıyla bu kutlu yürüyüşü durdurabileceklerini sanan herkese bir kez daha yanıldıklarını göstereceğiz."



'ASGARİ ÜCRET ZAMMI TEMMUZDA'



Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, asgari ücrete seçim öncesi ara zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili, "Zamları zaten yaptık. Bütün zamların hepsini yaptık, açıkladık, hayırlı olsun" dedi. Erdoğan, "Yıl sonunu mu bekleyecek asgari ücretliler?" sorusuna, "Yok temmuzda var" derken, "Temmuzda bir ara zam mı düşünülüyor?" sorusu üzerine de tekrar "Temmuzda var" yanıtını verdi.