Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Destici görüştü! EYT'de çırak-staj mağdurları gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Mustafa Destici açıklamalarda bulundu

Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Büyük Birlik Partimizi ziyareti için teşekkür ediyorum. Tabi seçimler arifesinde, bu seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerimizi ziyaret ediyor. Kendileri ve heyetine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Pek çok başlıkta istişarelerde bulunduk. Öncelikli konumuz deprem bölgesiydi." dedi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sözlerini şöyle sürdürdü:

Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları konuştuk. BBP'nin yaptığı çalışmaları ve sahada gördüklerimizi kendisiyle paylaştık. Kendisi de kendi izlenimlerini bizimle paylaştı. Ortak ziyaretlerimiz de oldu. Bizim müstakilen bölgeye ziyaretlerimiz devam edecek, Sayın Cumhurbaşkanımızla da ziyaretlerimiz devam edecek.

Barınmayla ilgili ihtiyaçlar tamamına yakın şekilde karşılanmış durumda. Bir eksiklik yok, devletimiz, hükümetimiz orada. Bize gelen talepleri de, nerede hangi noksanlık varsa izlenimlerimizi kendileriyle paylaştık. İkinci gündem maddemiz, seçime gidilirken pek çok kesimimizin talepleri var. Bunların pek çoğu çözüldü. Biz de BBP olarak milletin sesiyiz. EYT'lilerin sesi olduk, 3600 ek gösterge bekleyen kardeşlerimizin sesi olduk, sözleşmelilerin sesi olduk. Seçim öncesi olduğu için, Meclis çalışmalarını tamamlayacak. Çırak-staj mağdurları olsun, taşeronlar olsun, 3600 ek gösterge bekleyen kamu şeflerimiz, ücretli öğretmenlerimiz olsun, tarım danışmanlarımız olsun, yani bütün bu kesimlerin bize ulaşan taleplerini de Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşma imkanını da tekrar değerlendirdiğimizi ifade etmek istiyorum.

Bunun bir sınırı yok, haklı taleplerden bahsediyorum. Bunlar yerine getirilebilirse büyük memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Seçimlerle ilgili de değerlendirmelerimizi yaptık. Saha çalışmalarını da kendisiyle kısmen paylaştık. Kim ne derse desin Cumhur İttifakımız hem Cumhurbaşkanlığı ayağını birinci turunu kazanacak hem de milletvekilliğinde Meclis'te çoğunluğunu muhafaza edecektir.

Şunu ifade edeyim, bu seçim sistemi elbette birleşenlere, tek liste altında seçime katılabilenlere büyük avantaj sağlıyor, bu bir gerçek. Öyle bir gerçek ki burada biz 4 parti ortak yani tek listeyle seçime girdik o zaman Cumhur İttifakı'nın 49-50 civarında oyu var. En son ankette 4 partinin, 1 saat önce gelmiş çalışmadan bahsediyorum. Yüzde 49-50 oyumuz var. Yüzde 49-50'lik oyla Meclis'te çoğunluk elde edilebilir.