Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'daki genel merkezine geldi. Genel merkezde parti kurmayları ve Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

ERBAKAN: CUMHUR İTTİFAKI'NA GİREREK MİLLİ BİR ADIM ATTIK

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan görüşme sonrası şu açıklamalarda bulundu:

İttifak kararımız ilkeler üzerine inşa edilmiştir. Biraz evvel sayın Cumhurbaşkanımız genel merkezimize ziyarette bulundular. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Seçim sürecindeki çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Cumhur ittifakına katılmamız dolayısıyla tebriklerini ilettiler.

Geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur ittifakına katıldığımızı beyan etmiştik. 14 Mayıs'ta seçimlere bütün bölgelerde kendi logomuzla kendi adaylarımızla gireceğiz.

'İLKELERİMİZ ORTAK HEDEFLERİMİZ HALİNE DÖNÜŞECEKTİR'

İttifak kararımız belirli ilkeler ve prensipler üzerine inşa edilmiş karardır. Bu prensip ve ilkelerimiz ortak hedeflerimiz haline dönüşecektir

Milletimizin selametini, ülkemizin geleceğini düşünmek asil vazifemizdir. Ülkemizi, milletimizi teslim etmemek adına milli bir adım attık. İlkelerimizden de taviz vermeyeceğiz. Dün hangi doğruları ve yanlışları dile getirdi isek bugün de dile getireceğiz.

14 Mayıs günü seçimlerinin hemen ardından Cumhurbaşkanımız kuracağı hükümet ile bu prensiplerimiz ışığında faydalı hizmetleri hayata geçirecektir. Bizler de milli görüş meclise sloganı ile TBMM'de en güçlü şekilde temsil edilerek milli, yapıcı, nezaket çerçevesindeki muhalefetimiz ile prensiplerin hayata geçmesinin takipçisi olacağız.

14 Mayıs'tan sonra hayra vesile olma şerre de fren olma fonksiyonumuzu sürdüreceğiz.

AK PARTİ LİSTELERİNDEN ADAY GÖSTERİLME

Henüz bununla ilgili bir görüşme olmadı. Tamamen kendi listelerimizle seçime girmek yönündeydik. Bugünkü görüşmede de aksi gelişme olmadı. İnşallah kendi logo ve amblemiz ile seçime gireceğiz.

Burası milli görüş partilerine ev sahipliği yaptı. Erbakan hocamız ile özdeşleşmiş bir bina. Her gelen misafirimiizin duygulanması, anılarının canlanması doğal. Cumhurbaşkanımız ile de bu yönde muhabbet oldu. Erbakan hocamızın makam odasında oturuyorsunuz, dediler. Bina da zaten Erbakan hocamızın, milli görüşümüzün kalesi diyebileceğimiz bir bina ve dolayısıyla böyle bir konuşma oldu

SEÇİM SONRASI ÇALIŞMALAR

Bizim hükümette yer almamız gibi durum konuşulmadı. Böyle bir talebimiz olmadı. Biz güçlü bir şekilde meclis'te olup mutabık kaldığımız icratların hayata geçirilmesinin takipçisi şeklinde planımız var.