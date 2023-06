Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Tüm tarafların içine sinecek neticeye inanıyorum

Yeni dönemin ikinci Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda ekonomi öncelikli gündem oldu. 8 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

8,5 saat süren bir Kabine Toplantısı oldu. Tüm bakan arkadaşlarım hazırlıklarını etraflıca anlatma imkanı buldular. Dışişleri Bakanım hariç. Dışişleri Bakanımı da ayrıca dinleyeceğim. Hizmet davamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 28 Mayıs seçiminin üzerinden 10 gün geçmeden yürütmedeki kadroları belirledik. Yeni yönetim anlayışının avantajlarını bir kez daha tecrübe ettik. 3 ay süren seçim belirsizliğin geride bırakılması çok önemli bir başarıdır. Ülkemizin 3 Kasım 2002'de elde ettiği siyasi istikrar artık kurumsallaşmıştır.

"TÜRKİYE'YE VAKİT KAYBETTİREN NE VARSA ARTIK TARİH OLMUŞTUR"



Siyaset rayına girmediği için ülkenin de toparlanamadığı eski günler tamamen geride kaldı. Seçim gecesi sonuçların belli olmasıyla Türkiye'yi kimin yöneteceği sorusu da kesinleşmiştir. Türkiye'ye vakit kaybettiren ne varsa artık tarih olmuştur. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Projelerimizi daha kısa sürede hayata geçireceğiz. Vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetleri daha çok artıracağız. Terör örgütleriyle daha kararlı mücadele edeceğiz. Türkiye'nin hak ve hukukunu küresel planda daha güçlü savunacağız. Demokrasi, hak ve özgürlükler alanındaki reformlara daha sıkı sahip çıkacağız. Siyasette güven ve istikrar her alanda başarının anahtarıdır. Türkiye, 2002 öncesinde her ikisinin faturasını çok ağır ödemiştir. Biz 2002'den itibaren güven ve istikrarı tahkime eden hamleler yaptık. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile bu kazanımları kalıcı hale getirdik. Yıllarca hak etmedikleri gücü kullananlar da her fırsatta yeni sistem duyduğu rahatsızlığı ortaya koyuyorlar. Millet son sözünü söylemiştir.. Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz.

"MİLLETE HÜRMET DUYMAYANLARIN TÜRKİYE YÜZYILI'NDA YERİ YOKTUR"



Siyaset kurumun asli görevi seçmenin sesine kulak vermektir. Bunun da ilk işareti milletin takdirini baş tacı edip samimi eleştiriyle hatadan dönmektir. Ancak 28 Mayıs'tan beri yapılan açıklamaların ümitlerimizi kırdığını ifade etmek istiyorum. Son 1 aydır oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık toplum kesimi bırakmadılar. AK Parti'nin kırsal olaylarıyla seçimi kazandığını ifade edecek kadar sefil hale geldiler. Siz mi bu millete bu şekilde hakaret ediyorsunuz? Bu millet de size en güzel cevabı sandıkta veriyor. 14 Mayıs'ın hıncını depremzedelerimizden çıkarmışlardı. 28 Mayıs'ı da kırsaldakilerden çıkarıyorlar. Vatandaşı 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin hiçbir izahı yoktur. 6 oktan biri güya halkçılık olan bir siyasi partinin genel başkandan gelmesi ayrı bir skandaldır. Ülke, dünya değişiyor ama bunların millete bakış açısı asla değişmiyor. Millete hürmet duymayanların Türkiye Yüzyılı'nda yeri yoktur. Muhalefetin millete saygı duymayı artık öğrenmesi kanaatindeyiz. Biz son 21 yıldır olduğu gibi bugün de yapıcı eleştiriye açığız. Biz Türkiye Yüzyılı'nın inşasına yapılacak katkıya açığız. Ülkemizi darbe mahsulü Anayasası'ndan hep birlikte kurtaralım istiyoruz. Türkiye artık bunu gerçekleştirebilecek siyasi atmosfere ulaşmıştır. 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle, Türkiye artık yeni bir lige yükselmiştir. Türkiye'yi sivil bir Anayasa ile buluşturmak için çalışacağız.

"ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ YAPICI"

Bir önceki kabinemizin ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetlere yenilerini eklemek üzere hemen işe koyulduk. Arap ve buğday fiyatlarının memnuniyetle karşılandığı görüyoruz. Bundan sonra da çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Ülkemize on yıllarca hizmet etmiş emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyor ve kardeşlerimizi sevindiriyoruz. Asgari ücret komisyonumuz çalışmalara başladı. Görüşmeler yapıcı şekilde ilerliyor. Memur artış oranlarıyla ilgili Meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Tüm projelerimizi belli bir takvim çerçevesinde tek tek hayata geçireceğiz. İlgili kurumlara alanında temayyuz etmiş isimleri atadık. Kadınlar yeni dönemimizde de her alanda öncü rol oynamaya devam edecektir. Güçlü kabinemizle, yenilen meclisimizle milletimizin refahını artıracağız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'i hükümet programını hazırlamak üzere görevlendirdik. Yol haritamızı milletle paylaşacağız.

"MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİ YERİNE GETİRMEKLE KARARLIYIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri 30 senedir hangi makamda olursak olalım duruşumuzu korumayı başardık. Gelecek 5 sene boyunca milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmekle kararlıyız. Gençlerimizden kamu görevlilerine, depremzedelerimize kadar kime neyi taahhüt etmişsek, inşallah tek tek gerçekleştireceğiz. Kampanya döneminde bir tarafta seçim çalışmalarımızı yaparken diğer taraftan bu projelerimizin bazılarını hizmete aldık. Ülkemizin 81 vilayetine toplam 100 milyon metrekare büyüklüğe sahip 500 adet millet bahçesi kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasındadır. Dünya çapında eseri İstanbul'umuza kazandırıyoruz. İstanbul'un marka değerini artıracak bu eseri etap etap devrece alacağız.