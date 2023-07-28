Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yakışır muhteşem tesisi İstanbul'a kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşası devam eden Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin en önemli spor tesislerinden biri olacak merkezi ziyaret ettik. Yıllarca kapalı spor salonu olarak birçok etkinlikleri yaşadık. Basketbol takımımızın nice başarılarını izleme fırsatı bulduk. Spor salonumuz artık ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalıyordu. Eski bir yapıydı. 1989 yılına hizmete alınan binanın depreme dayanıklılık açısından ciddi sorunları vardı. Yeni projemizi her açıdan göz kamaştıran modern spor kompleksi anlayışıyla planladık. TOKİ başkanlığımız süratle çalışmalarına başladı. Kısa sürede çok büyük ilerlemeler kat ettik. Türkiye'ye ve Türk sporuna yakışır muhteşem tesisi İstanbul'a kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Sağlam, güvenli UEFA standartlarına sahip tesisimizin çalışmaları devam ediyor. 10 bin kişilik spor salonu yer alıyor. 3 adet altyapı salonu bulunuyor. 1 otel ve kamp merkezimiz mevcut. Ulaşım hatlarına ve surlarına uyumlu mimarisi olan yapı 22 bin metrekare yeşil alana sahiptir.