Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan kabulle ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kabulde, Bakan Jin'in Savunma Sanayii Fuarı İDEF'i ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u da Türkiye'ye davet etti. Kore hükümeti ve halkının 6 Şubat deprem felaketi sonrasında gösterdiği dayanışmayı unutamayacaklarını belirten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Kore'de kısa süre önce yaşanan sel ve heyelan felaketlerinden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye-Kore işbirliğinin siyasetten enerjiye, savunma sanayiinden ekonomi ve ticarete geniş bir yelpazede somut hedeflerle ilerletmek istediklerini kaydeden Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayretleri artırmak gerektiğini söyledi" denildi. (DHA)