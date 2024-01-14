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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Hakan Gün'ün babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Kilit bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün babasıyla telefonda görüştü.

14.01.2024 - 15:32 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Hakan Gün'ün babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün babası Süleyman Gün ile telefonda görüştü. Erdoğan, şehit babasına "Allah sabırlar versin. Rabbim şehidimizle sizleri cennetinde buluştursun inşallah. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı iletin. Şehitlerimizin kanları yerde kalmıyor" dedi.

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