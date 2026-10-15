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Sakarya'da yükselen sel suları kümesleri doldurdu: 60 bin hayvan telef oldu

15.10.2026 - 14:59Güncellenme Tarihi:

Sakarya genelinde hayatı felç eden kuvvetli sağanak yağış ve sel, Kocaali ilçesinde büyük çapta maddi hasara yol açtı. İlçeye bağlı Demiraçma Mahallesi'nde sel sularının bastığı iki ayrı kümeste bulunan toplam 60 bin kanatlı hayvan telef oldu.

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1Sakarya'da yükselen sel suları kümesleri doldurdu: 60 bin hayvan telef oldu

Sakarya'da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış, özellikle kuzey ilçelerde sele dönüştü.

2Sakarya'da yükselen sel suları kümesleri doldurdu: 60 bin hayvan telef oldu

Yağışın en çok etkilediği bölgelerden biri olan Kocaali ilçesine bağlı Demiraçma Mahallesi'nde derelerin taşması sonucu cadde ve sokaklar göle dönerken, taşkın suları yerleşim alanlarını ve üretim tesislerini vurdu. Mahallede bulunan 50 bin ve 10 bin kapasiteli iki ayrı tavuk kümesi, aniden yükselen sel sularının altında kaldı.

3Sakarya'da yükselen sel suları kümesleri doldurdu: 60 bin hayvan telef oldu

Suların hızla dolduğu tesislerdeki toplam 60 bin kanatlı hayvan boğularak telef oldu. Bölgede sel sularının yüksekliği nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, üreticilerin büyük çapta maddi zarara uğradığı öğrenildi.

4Sakarya'da yükselen sel suları kümesleri doldurdu: 60 bin hayvan telef oldu

Sakarya genelinde hayatı durma noktasına getiren sel felaketinin ardından ekiplerin bölgedeki su tahliye ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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