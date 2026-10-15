Sakarya'da yükselen sel suları kümesleri doldurdu: 60 bin hayvan telef oldu

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Yağışın en çok etkilediği bölgelerden biri olan Kocaali ilçesine bağlı Demiraçma Mahallesi'nde derelerin taşması sonucu cadde ve sokaklar göle dönerken, taşkın suları yerleşim alanlarını ve üretim tesislerini vurdu. Mahallede bulunan 50 bin ve 10 bin kapasiteli iki ayrı tavuk kümesi, aniden yükselen sel sularının altında kaldı.