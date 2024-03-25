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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

25.03.2024 - 13:00 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Vefatının 15’inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu’nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve millî irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

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