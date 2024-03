Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kent uzlaşısı adı altında kirli ittifak kurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Biz Batmanlı kardeşlerimizi sadece Allah için seviyoruz. Görüyorum ki Batman'a olan muhabbetimiz karşılıksız değil. Şu anda Batman'daki katılım bunu gösteriyor. Meydanlara sığmayan muhabbetiniz için teşekkür ediyorum.

Terör devleti İsrail'in Filistin'e yaptığı katliam yüreğimizi kanatıyor. Filistin halkı destansı direnişi ile tüm dünyaya cesaret dersi verdi. 6 aydır süren katliamın ardından BM acil ateşkes kararı aldı. Batı'nın şımarık çocuğu İsrail'in bu karara uyması için baskının artırılması gerekiyor. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Her türlü çabayı sergileyeceğiz. Varsın birileri devletimize iftira atacak kadar gözünü karartsın, Filistinli kardeşlerimize terörist diyecek kadar hoyratlaşsın. Zalimler karşısında baş eğmeyeceğiz. Mazlumların imdadına koşmaktan geri durmayacağız.

ALLAH YÜZÜMÜZE BAKMIŞ DA BUNLAR İKTİDARA GELMEMİŞ

Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini suhuletle atlattık. İktidara giden yolu terör örgütünün desteğinde arayanlara gittikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu gösterdik. 81 vilayetimizin hepsi kazandı. millete ballandırarak atlattıkları ittifakın ve adayının çürük olduğu çıktı. 6'lı masa dediler şu anda hiçbiri parlamentoda değil. Altılı masanın yerinde yeller esiyor. Siyaset mühendisleri tarafından siyaset mühendisleri tarafından yıkıldılar. Birbirlerine yaptıkları kumpasları gördükçe onlar adına hicap duyuyoruz. Milletimizin verilmiş sadakası varmış. Allah yüzümüze bakmış da bunlar iktidara gelmemiş. İyi ki kazanmamışız diyerek bunu kabul ediyorlar. Dirayetli duruşumuzla milletimizin hançerlenmesinin önüne geçtik.

SEÇMENLERİNİN İRADESİNİ SAĞA SOLA PEŞKEŞ ÇEKTİLER

Tapulu mülkü olarak gördükleri seçmenlerinin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Aynı nobranlığı bu seçimde de sürdürüyorlar. DEM'li bir avuç komprador dışında kimsenin ne olup bittiğinden haberi yok. Bizim belirlediğimiz adaylara gidip tıpış tıpış oy vereceksiniz dediler. Verdiler mi? Vermediler. Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtulmasına vesile olmasını diliyorum.

Sizden diğer vilayetlerdeki Batmanlı kardeşlerimizi aramanızı ve bu hakikatleri onlara da anlatmanızı istiyorum. Kızan varsa teskin edeceğiz. Bir şekilde herkesin sandığa gitmesini sağlayacağız. Kazanma ihtimali olmayanlara oy vererek oylarını ziyan etmemelerin, gerektiğini anlatacağız.

GÖREVDE OLDUĞUMUZ SÜRECE ESKİ KARANLIK GÜNLERİ KİMSE GETİREMEYECEK

Etrafımız savaşlarla, çatışmalarla çevrili olmasına rağmen kararlılıkla ilerliyoruz. Bizi bu çatışmaların tarafı yapmak için çok uğraştılar ama oyunlarına gelmedik. Bölücü örgütün topraklarımızdaki varlığı bitme noktasına geldi. Bu yaz itibariyle Irak sınırımızın güvenliğini de temin edeceğiz. Bölgemizden bölücü örgütün gölgesi kalktıkça insanımızın huzuru arttı. Bölgeye barış geldi. Bölge illerimizin ekonomisi hareketlendi. 81 vilayetimiz kazandı, 85 milyonun tamamı kazandı. Ağır bedeller ödeme pahasına bu kazanımlardan taviz vermeyeceğiz. Sessiz devrimi gerçekleştirmiş kardeşiniz olarak buna izin vermeyeceğiz. Biz görevde olduğumuz sürece eski karanlık günleri kimse getiremeyecek. Kimse Türkiye'yi terör örgütleri vasıtası ile yönlendiremeyecek. Bölgemizde bu adımları atarken ülkemizi de olumsuz etkileyen enflasyon meselesini de göz ardı etmiyoruz.

MEHMET ŞİMŞEK'E İTİMATIM VAR

Ekonomimizde güçlü bir kadro kurduk. Batman'ın evladı olan Hazine Bakanımız olan Mehmet Şimşek'e tam itimattım var. Emeklilerin sıkıntılarının farkındayız. Samimiyetimizi attığımız adımlarla ortaya koyduk. Bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme yaptık. Maaşlara yüzde 50 oranında zam yaptık. Bizim getirdiğimiz bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Banka promosyonlarını güncellenmesini sağladık. Kamu bankalarımız 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak. Ücretsiz doğal gaz desteğimiz nisan ayından veri devam ediyor. Yükümüz azaldıkça bütçede elimiz rahatlayacak. Muhalefet yine atıp tutarak, emeklilerimiz bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Sözleri sorulunca hatırlamıyorum deyip işi arsızlığa vuruyorlar. Yetim hakkından bahsedip valizler dolusu paraların nereden gelip nereye gittiği belli değil. Gelin bunu açıklayın. Kara paranın hesabını veremeyenlerin sözlerine güvenmeyin.

‘BİRİLERİNİN İHTİRASLARI UĞRUNA KİRLİ PAZARLIKLAR VAR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır’da düzenlediği seçim mitingine katılmak için kente geldi. İstasyon Meydanı’ndaki mitinge Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletvekilleri ile belediye başkan adayları da katıldı. Kalabalığı Kürtçe selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda 70 bin kişinin olduğunu belirterek, “Bölgede İslam’a kapılarını ilk açan şehir Diyarbakır’la aynı sevdaya, aynı medeniyete, aynı geçmişe mensup olmaktan dolayı iftihar duyuyorum. Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde Diyarbakır’da hem milletvekilliğinde hem cumhurbaşkanlığında arzu ettiğimiz oy oranların ulaşamadık. Ancak seçim sonuçlarının sizin de içinize sinmediğine inanıyorum. İşte bu alan onu söylüyor. Diyarbakır’da bu kardeşinize yüzde 28,5 ve tek parti faşizminin bugünkü temsilcisi CHP adayına yüzde 71,5 oy çıkmışsa durup üzerinde mutlaka düşünmemiz lazım. Diyarbakır halkının iradesini götürüp siyasetten emekli olan CHP adayına payende yapanların hangi projenin parçası olduğu açık değil mi? Bugün aynı oyunu İstanbul’da, Mersin’de yine oynuyorlar” diye konuştu.

Kent uzlaşısı adı altında kirli bir ittifak kurulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bavul bavul dolarlar, bavul bavul eurolar, bu paralar nereden gelip, nereye gidiyor? Hangi şirketler bunları paylaşıyor? Böyle bir yerde ilkeli bir ittifaktan söz edilebilir mi? Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, benim Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır. Dikkat ederseniz bu pazarlıkta siyasi kazanım, eser ve hizmet derdi yok. Seçmenin fikrini, zikrini merak eden kimse de yok. Sadece birilerinin ihtirasları uğruna yapılan kirli pazarlıklar var. Öyle ki bizim yaptığımız reformları beğenmeyip ortalığı ayağa kaldıranlar, CHP’li yöneticilerin buram buram faşizm kokan açıklamaları karşısında süt dökmüş kedi misali seslerini çıkarmıyorlar. Kendi seçmenlerinin çiğnenen haysiyetlerini savunacak iki cümle dahi kuramıyorlar. Açık ve net söylüyorum; Kürt kardeşlerim böyle bir aşağılanmayı, hakareti, bu şekilde yok sayılmayı asla hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE ZÜBÜK SİYASETİNİN ACISINI ÇOK ÇEKTİ’

Türkiye’nin, geçmişte omurgasızlığın, istismarın, riyakarlığın sembolü ‘Zübük’ siyasetinin acısını çok çektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Sizi güya ağaların, şeyhlerin, derebeylerin, devlet zulmünden kurtarma vaadiyle, demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular. Şimdi bu ipoteği tahsile koyarak, aslında tek parti faşisti CHP’den ve onun hastalıklı uzantılarından bir farkları olmadığını gösterdiler. Şu soruma bütün Kürt kardeşlerim ellerini vicdanlarına koyarak cevap versin. Diyarbakır, huzuru da, özgürlüğü de yatırımı da hizmeti de refahı da AK Parti döneminde görmedi mi? Onlar sizin iradenizle seçtiğini belediye başkanlarını dağdan getirdikleri teröristlere mahzenlerde tokatlatılırken, biz altyapısı ve üstyapısıyla Diyarbakır’ı bölgesinin yıldızı haline getirmek için uğraşmadık mı? Onlar çukur eylemleriyle bu şehrin sembolü olan Sur’u mahvederken, biz kimsenin burnunu kanatmadan meseleyi bitirmenin ve ardından bölgeyi yeniden inşa etmenin mücadelesini vermedik mi? Onlar Diyarbakır cezaevinin edebiyatını yaparken, biz burayı şehrimize yakışır bir müze ve kültür merkezine dönüştürmedik mi? Onlar her evden bir cenaze çıkartarak kan siyaseti yaparken, biz evlatlarımızı yaşatmak, eğitimiyle, istihdamıyla hayata bağlamak için çırpınmadık mı? Onlar yolların altına mayın döşeyerek tuzak kurarken, biz açtığımız yollarla, inşa ettiğimiz tesisler, şehirlerimizi kalkındıracak yatırımları hayata geçirmedik mi? Onlar ülke ve millet düşmanı ne kadar marjinal varsa Diyarbakır’a getirip propaganda peşinde koşarken, Diyarbakır annelerinin yavrularını bunlar dağa kaçırırken, biz sadece sizlerin kalbinin kazanmanın yolunu aramadık mı? Onlar baskıyla tehditle şiddet kullanarak, can alarak iradenizi gasp ederken biz hak ve özgürlükleri genişleten sessiz devrimlerle eşi benzeri görülmemiş reformlarla demokrasiyi güçlendirmedik mi? Bu örnekleri saatlerce saymak mümkün. Bu söylediklerimizde eksik, hata, yanlış varsa dilediğiniz tasarrufu yapma hakkına sahipsiniz. Ancak bu söylediklerimiz doğruysa gelin yeni bir dönemin kapılarını birlikte aralayalım. Gelin el ele, gönül gönüle verip ‘Türkiye Yüzyılı’nı beraber inşa edelim. 31 Mart seçimlerinde burada partiler yarışmıyor. Burada yarışan eser ve hizmet siyasetiyle istismar ve pazarlık siyasetidir. Milli çıkarlarımızı savunurken, kimin kuyruğuna bassak hemen soluğu PKK’nın yanında alıyor. Biz DEAŞ denen emperyalist kuklasına zaten göz açtıramıyoruz. Hamdolsun PKK’yı da sınırlarımız içinde kıpırdayamaz, eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızın ötesini de adım adım kontrol altına alıyoruz. Çevremizdeki ülkelerin çoğu kan ve ateş çemberinde kıvranırken, bizim güvenliğimiz, refahımızı bozmaya çalışanlara asla eyvallah etmedik. Kürt kardeşlerimin toparlanıp, iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyorum. Burada şunu açıkça belirtmek isterim.”

‘TERÖRÜN HER ÇEŞİDİNE MESAFE KOYAN HERKES OTURUR KONUŞURUZ’

Siyasetin millete hizmet etmek, ülkenin sorunlarına diyalog yoluyla çözüm bulmak için yapıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Biz zihni özgür, vicdanı özgür, ahlakı kamil herkesle oturur konuşuruz. Emperyalistlere kuklalık etmeyen herkesle oturur konuşuruz. Terörün her çeşidine mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz. Kendi ülkesi ve milleti için dertlenen herkesle oturur konuşuruz. Milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne devletimizin bekasına saygı duyan herkesle oturur konuşuruz. Ülkenin kazanımlarıyla gururlanacak, sevinçleriyle övünecek, kayıplarıyla üzülecek herkesle oturur konuşuruz. ‘Türkiye Yüzyılı’nda bizimle birlikte yol yürümek isteyen herkesle oturur konuşuruz. Bu ülkede, 85 milyonun huzuru, esenliği bir şey yapılacaksa şimdi hemen yapılmalıdır. Türkiye’ye 40 yıl boyunca bedel ödetildi. Bir 40 yılda daha buna tahammüllümüz yoktur. Yaşadığımız ortak acıların ardından bu tehdidi bertaraf ettik. Artık ülkemizi bu yükten sadece güvenlik açısında değil, diğer tüm boyutlarıyla tamamen kurtarma vaktidir. Bunun için ipleri başkalarının elinde olmayan, kirli çıkar ilişkilerinin içinde kaybolup gitmemiş herkesle oturur konuşuruz. Elbette herkesle her şeyi konuşmaya varız. Ancak kapımız teröristlere de terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara da kapalıdır. Milletvekili listesini, belediye başkan adayı listesini, meclis üyesi listesini, genel merkez yönetimi listesini terör örgütünün belirlediği parti, parti olmaz. Bunları belirleyecek olan, emekleri ve oylarıyla partiyi var eden yaşatan tabanıdır seçmenidir. İnsanımızın, sorunlarını çözme dertlerine derman olma yaralarını sarma yönünde çaba göstermeyenin siyasetinden kimseye hayır gelmez. Dünyadaki tüm sapkın akımları Kürt kardeşlerimin iradesinin üzerinden başımıza musallat etmelerinin hiçbirimize faydası yok. Kürt kardeşlerimizi bu çarpık siyasetin mezesi haline getirmek için sergiledikleri oyunu ibretle takip ediyoruz. Son 21 yılda attığımız her demokratik adımı engellemek için karşımıza dikilen CHP’yi utanmadan Kürt kardeşlerimize umut diye pazarlıyorlar. Bu coğrafyaya yakın zamanda gördüğü en büyük acıları yaşatan tek parti faşisti CHP’yi allayıp pullayıp size dayatıyorlar. Bunların hangi çıkarların temsilcisi olduğunu anlatmaya bavulları dolusu para görüntüleri herhalde yeterlidir. İstanbul’da ne kadar marjinal ideoloji mensubu varsa, hepsini getirip başına patron yapanlarla artık gidilecek bir yol kalmadığına inanıyorum. İnşallah 31 Mart, Kürt kardeşlerimizin tüm tasallutlardan kurtulup, özgür iradeleriyle kendilerini ve şehirlerinin geleceğine karar verecekleri bir dönüm noktası olacaktır. Diyarbakır’la birlikte Türkiye haritasının tamamının Cumhur İttifakı’nın renkleriyle boyamaya var mıyız?”

‘21 YILDA 265 MİLYAR LİRAYI AŞKIN YATIRIM YAPTIK’

21 yılda Diyarbakır’a 265 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıkların kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimde şehrimize 6 bin 667 adet yeni derslik kazandırdık. Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi 6 bin 140’a çıkardık. 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu, Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde 2 bin kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu yaptık. Bağlar’da bin kişi kapasiteli kapalı yüzme havuzu salonunun yapımına devam ediyoruz. Diyarbakırlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 29 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta 320 yataklı Diyarbakır kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesiyle birlikte toplam 1442 yataklı 21 hastanenin de aralarında olduğu 58 sağlık tesisinin tamamlayıp hizmete sunduk. Kayapınar’da bin yataklı şehir hastanemizle birlikte toplam 10 adet sağlık tesisimizin inşası sürüyor. TOKİ vasıtasıyla toplam 19 bin 82 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 8 bin 872 konutun yapımına devam ediyoruz. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde yıkılan evleri süratle inşa edip, hak sahiplerine teslim etmeye başladık. Diyarbakır’da yaklaşık 10 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. Toplam 15 tarihi köprünün restorasyonunu tamamladık. Elazığ- Diyarbakır hızlı tren hattıyla ilgili etüt ve proje çalışmaları sürüyor. Yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası kazandırdığımız havalimanımızın yolcu trafiği 211 binden 2 milyonun üzerine çıktı. Şehrimize 5 baraj 3 içme suyu tesisi, 60 taşkın koruma tesisi ve 11 sulama tesisi yaptık. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 591 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yaklaşık 4,5 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Silvan Barajı ile birlikte 4 barajımızın inşası sürüyor. Son 21 yılda Diyarbakırlı çiftçilerimize 107 milyar tarımsal hibe desteği verdik. Enerjide 277 bin abonesi olan Diyarbakır’ın 13 ilçesine doğal gaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönem Kocaköy ve Kulp’a da doğal gaz arzı sağlamayı arzuluyoruz. Allah’ın izniyle 31 Mart’tan bunlara belediyelerimizle iş birliği içerisinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Bu kardeşiniz, Cumhurbaşkanınız olarak sizin hizmetkarınız, bütün bakan arkadaşlarımızla beraber sizin hizmetkarınız olarak Diyarbakır’a yatırımlarımızla her şeyimizle bugüne kadar nasıl hizmet verdiysek bundan sonra da aynen devam edeceğiz” dedi.