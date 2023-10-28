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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in dün geceki bombardımanlarının yaşanan insani krizi derinleştirdiğini belirterek, "İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırıları durdurmalıdır." dedi.

28.10.2023 - 10:17 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanlarının yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef aldığını, yaşanan insani krizi derinleştirdiğini belirtti.

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İsrail'in derhal bu cinnet halinden çıkması gerektiğini ve saldırıları durdurması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi’ne, İstanbul Atatürk Havalimanı’na davet ediyorum." dedi.

 

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