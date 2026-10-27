2 bin rakımlı yaylalarda renk cümbüşü! Torul'dan Kürtün'e nefis doğa turu!

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Samsun'dan ailesini ziyaret etmek için Gümüşhane'ye gelen Tuğba Deniz, daha önce duyduğu doğa yürüyüşlerine bu kez kardeşiyle birlikte katıldığını söyledi.Deniz, "Ailemin yanına geldim. Böyle yürüyüşleri sürekli duyuyordum ve kardeşimle birlikte katılmaya karar verdim. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Yaprakların her tonunu fark ettim. Sonbahar ayrı bir mevsim zaten." ifadelerini kullandı.Parkurda farklı mantarlar ve bitkiler gördüğünü de anlatan Deniz, şehir yaşamına alışkın olması nedeniyle yürüyüş sırasında yorulduğunu, buna rağmen güzel bir deneyim yaşadığını belirtti.