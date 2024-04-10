Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi!

İletişim Başkanlığı'ndan Türkmenistan lideri ile yapılan görüşmeye ilişkin, "Görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler." ifadelerine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yapılan görüşme ise şu ifadelerle paylaşıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler.