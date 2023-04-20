Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim Kanunu'muzu meclisimizden geçirmiş olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Ülkemizi afetlere karşı dirençli hale getirmek için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni hazırladık. İnşallah 1 sene içerisinde afetzedelerin huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşturacağız.

İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen kriziyle mücadelede çözüm küresel dayanışmadan geçiyor. 2053 net 0 emisyon hedefimiz doğrultusunda hedeflerimizi iki katına çıkardık.

İKLİM KANUNU HAZIRLANIYOR

Önümüzdeki dönemde İklim Kanunu'muzu meclisimizden geçirmiş olacağız.

31. BM İklim Konferansına adaylığımızı ilan ederek önem verdiğimizi bir kez daha vurguladık. Küresel ısınmaya sebep olan sera gazlarına ilişkin çalışmalarımıza da devam ediyoruz.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na 2024 yılında ev sahipliği yapacak.

Sıfır Atık projesi ile BMGK'da kabul edilen kararla küresel olarak konuya dahil olduk. Eşimin başkanlığında danışma kurulu tesis edildi. Değerli katkılarınız için de teşekkür ediyorum.

"DÜNYADA 12. SIRADAYIZ"

Ortak evimiz dünyayı korumak için yeşil dönüşüme ilişkin çabalarımız da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğumuz elektrikli otomobilimiz Togg'u da bu hedefler kapsamında görüyoruz.

Yenilenebilir enerji kapasitemizi toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 55'e çıkardık. Bu bakımdan dünyada 12. sırada yer alıyoruz. Avrupa'da 5. sırada yer alıyoruz. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da ilk sırada, Hidroelektrik kurulu gücünde ise Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz.

Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma çözümleri için çaba göstermeye devam edeceğiz.