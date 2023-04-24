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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki açılışa Togg ile geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek olan SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere Bursa'ya geldi. Erdoğan Gemlik Meydanı'na TOGG marka araçla giriş yaptı.

24.04.2023 - 14:02 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki açılışa Togg ile geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik'teki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'ne Togg aracı ile geldi. Erdoğan'ın yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olduğu görüldü. Vatandaşlar, Erdoğan'ın geçişi sırasında cep telefonları ile fotoğraf çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursadaki açılışa Togg ile geldi

Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak olan fabrikanın büyük ölçüde istihdam sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursadaki açılışa Togg ile geldi

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