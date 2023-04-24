Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki açılışa Togg ile geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik'teki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'ne Togg aracı ile geldi. Erdoğan'ın yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olduğu görüldü. Vatandaşlar, Erdoğan'ın geçişi sırasında cep telefonları ile fotoğraf çekti.

Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak olan fabrikanın büyük ölçüde istihdam sağlayacak.