Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 1 saat 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Salgın döneminde bozulan üretim ve tedarik sistemi halen düzeltilemedi. Karadeniz'in kuzeyindeki savaşla birlikte üretim ve tedarik yeni tehditlerle karşı karşıya kalmıştır.

Giderek ağırlaşan sorunlar dünyadaki tüm ülkeleri derinden sarsıyor. Merkezinde yer aldığımız coğrafya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında benzer tabloları görmek mümkün.

Türkiye'nin bu zorlu dönemi aşarak bir an önce hedefe ulaşması için ülkenin tüm gücünü, imkan ve potansiyelini harekete geçirme gayretindeyiz.