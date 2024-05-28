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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü, "Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı gururunu ve sevincini yürekten paylaşıyorum. Müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yâd ediyorum" sözleriyle kutladı.

28.05.2024 - 15:41 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek Millet, İki Devlet" ruhuna sahip olduğumuz Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı gururunu ve sevincini yürekten paylaşıyorum. Müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yâd ediyorum" mesajını paylaştı.

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