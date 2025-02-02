Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Alev Alatlı'yı anma mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Türkiye merkezli düşüncenin öncülerinden olan, ülkemizin son asırda yetiştirdiği en üretken, en cesur, en hakikatperver kadın münevverlerimizden Alev Alatlı’yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.